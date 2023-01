USA : après un tollé, Harvard attribuera un poste à Kenneth Roth, farouche critique d'Israël

L'ex-directeur de l'ONG Human right watch (HRW) a affirmé qu'il était "ravi" de la décision de l'Université

Après une tempête de protestations, la prestigieuse université d'Harvard est revenue sur sa décision de refuser un poste d'enseignant-chercheur à l'ancien directeur de Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth, en raison de ses critiques envers Israël.

La décision du doyen de la Kennedy School, Douglas Elmendorf, de refuser à Roth un poste au Carr Center for Human Rights Policy de l'école a suscité une condamnation générale, notamment de la part de l'American Civil Liberties Union (ACLU) et d'autres défenseurs de la liberté d'expression, ainsi que de centaines de professeurs et d'étudiants de Harvard.

À l'époque, Kenneth Roth avait déclaré au Guardian que cette décision s'apparentait à une "censure dictée par les donateurs" en raison de la dénonciation par l'ONG Human Rights Watch (HRW) des violations des droits de l'homme en Israël et du récent rapport du groupe accusant Israël de pratiquer une "forme d'apartheid dans les territoires palestiniens occupés". Roth a déclaré qu'il considérait cette décision comme le reflet de "la peur totale que la Kennedy School a désormais de toute critique d'Israël".

Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Jeudi, Elmendorf a déclaré au personnel et aux étudiants de la Kennedy School que cette décision était une erreur et que le professeur serait finalement accepté. "Je crois maintenant que j'ai fait une erreur dans ma décision de ne pas le nommer", a-t-il déclaré dans le courriel. "Je suis désolé que cette décision ait par inadvertance jeté le doute sur la mission de l'École et sur notre engagement en faveur d'un débat ouvert".

Elmendorf a affirmé que sa décision initiale était "basée sur mon évaluation des contributions potentielles de Roth à l'école", mais qu'il avait été persuadé de changer d'avis en entendant "l'ensemble de la faculté". Roth avait accusé Elmendorf de retirer la bourse sous la pression, directe ou implicite, de donateurs qui sont de fervents partisans d'Israël. Le doyen a démenti.

Roth a affirmé qu'il était "ravi" de la décision de lever le blocage, et a remercié les personnes à "Harvard et dans le monde entier pour leur désapprobation écrasante de la décision initiale du doyen Elmendorf".

Kenneth Roth est aussi ancien directeur général de Human Rights Watch (HRW), et a toujours eu des positions très hostiles envers l'Etat hébreu.