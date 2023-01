Si les incidents antisémites ne sont pas un phénomène nouveau sur les campus, il y a eu "une radicalisation spectaculaire" ces derniers mois

Les actes antisémites sur les campus universitaires américains ont augmenté de 50% depuis le début de l'année scolaire, selon des données publiées par l'Agence Juive. Les chiffres présentés lors de la conférence de l'organisation du Conseil israélo-américain font état de 230 incidents antisémites sur les campus américains au cours des derniers mois, contre 160 à la même période l'année précédente.

Lors de la conférence, des dizaines d'émissaires israéliens auprès des universités et des lycées américains ont témoigné de la montée de l'antisémitisme. Or Bar Noi, qui est émissaire à l'Université du Michigan, a déclaré que des tracts disséminés dans divers quartiers affirmaient que la pandémie de coronavirus était l'œuvre d'une conspiration juive et que les Juifs avaient pris le contrôle des médias.

Orit Izilov, la représentante de l'Agence juive à l'Université de Californie à Davis, a déclaré avoir découvert sur le campus d'énormes panneaux sur lesquels étaient écrit que "l'Holocauste est un mensonge inventé contre les Blancs, et que le communisme est une conspiration juive".

Selon Nati Shchupek, directrice des envoyés de l'Agence juive sur les campus, les incidents antisémites ne sont pas un phénomène nouveau sur les campus, "mais ces derniers mois, on a assisté à une radicalisation spectaculaire, l'antisémitisme venant à la fois de la gauche (de groupes progressistes pro-palestiniens) et de la droite (de groupes fascistes)". Elle a souligné que les incidents étaient inhabituels "à la fois par leur quantité et leur nature."