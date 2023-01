USA : la banque JP Morgan escroquée par une jeune entrepreneuse passée par l'Université de Tel-Aviv

La startup Frank a été acquise par JP Morgan pour 175 millions de dollars

JPMorgan a annoncé qu'elle allait intenter des poursuites judiciaires pour fraude contre Charlie Javice, fondatrice de la startup Frank acquise par la banque américaine pour 175 millions de dollars. Cette plateforme d’aide, fondée en 2016, et qui propose à ses utilisateurs de remplir des formulaires de demande de prêt étudiant et de faciliter ainsi leurs démarches, a été achetée par JP Morgan en 2019 alors qu'elle était soutenue par de grands noms de l’industrie, et que l’application recensait 300 000 clients satisfaits.

Avec l’acquisition de la plateforme par la société de services financiers, Charlie Javice, 30 ans, a reçu environ 10 millions de dollars qu’elle a ensuite négociés et portés à 20 millions de dollars. En 2019, elle a également été nommée dans la liste Forbes 30 Under 30 pour ses réalisations.

Pour conclure la vente de leur startup, Charlie Javice et Olivier Amar, directeur de la croissance de Frank, ont affirmé que de 300 000 clients en 2019, l’application était passée à cinq millions après sa revente. Cependant, lorsque JPMorgan a demandé les données des clients à des fins de marketing, la banque découvert que l'entreprise avait gonflé artificiellement son portefeuille clients.

Après enquête, il a été découvert que Charlie Javice et son associé avaient donné 18 000 dollars à un professeur de science des données basé à New York pour créer 4,6 millions de faux comptes à partir des données de quelques clients de Frank. Ils ont également dépensé 105 000 dollars pour acheter des données sur les étudiants à ASL Marketing et ont fait vérifier les comptes par un fournisseur tiers.

Charlie Javice, d'origine juive, a obtenu son diplôme d’études secondaires à la French American School de New York puis a rejoint la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie pour poursuivre un baccalauréat en sciences en 2010, avant d'étudier la finance et le droit. Elle est également passée par l'Université de Tel-Aviv. Durant son passage à Wharton, Charlie Javice a fondé en 2010 une startup appelée PoverUP qui visait à rassembler des étudiants, des professionnels et des universitaires pour apprendre en ligne.