L'astronaute de légende Buzz Aldrin se marie à l'âge de 93 ans

L'astronaute de légende Buzz Aldrin s'est marié vendredi à l'occasion de son 93e anniversaire. Entré dans l'histoire comme le deuxième homme à avoir posé le pied sur la Lune après son collègue Neil Armstrong lors de la mission Apollo 11 en 1969, l'Américain s'est uni à sa compagne de longue date lors d'une cérémonie privée.

US astronaut Edwin "Buzz" Aldrin stands on the moon 16 July 1969 beside the deployed flag of the United States during the Apollo 11 mission

La mariée est Anca Faur, âgée de 63 ans, vice-présidente de Buzz Aldrin Ventures. Il s'agit du quatrième mariage de l'ancien astronaute, père de trois enfants.

Après avoir quitté la NASA en 1971, Buzz Aldrin est devenu commandant de l' US Air Force Test Pilot School . Il a pris sa retraite de l'armée de l'air en 1972, après 21 ans de service. Ses autobiographies Return to Earth (1973) et Magnificent Desolation (2009) racontent ses luttes contre la dépression clinique et l'alcoolisme dans les années qui ont suivi son départ de la NASA.

Il continue de plaider pour l'exploration spatiale , en particulier une mission humaine sur Mars , et a développé le cycleur Aldrin , une trajectoire spéciale de vaisseau spatial qui rend le voyage vers Mars plus efficace en termes de temps et de propulseur. Il s'est vu décerner de nombreuses distinctions, dont la Médaille présidentielle de la liberté en 1969.