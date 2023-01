Tom Hanks nominé aux Razzie Awards récompensant le pire d'Hollywood

L'acteur est nominé dans les catégories "pire acteur", "pire second rôle" et "pire couple à l'écran"

Alors que les nominations pour les Oscars ont été dévoilées ce mardi, celles pour les Razzie Awards, sorte "d'anti-Oscars", ont été annoncées la veille comme le veut la tradition. Parallèlement au film Blonde inspiré de la vie de Marilyn Monroe qui est en tête de course avec pas moins de huit nominations, la surprise vient de la nomination de Tom Hanks dans trois catégories.

On retrouve l'acteur américain dans les catégories "pire acteur" pour son rôle de Gepetto dans le remake de Pinocchio, "pire second rôle" et "pire couple à l'écran" pour Elvis. Selon les organisateurs des Razzies, il aurait notamment livré "la performance la plus largement tournée en dérision de l'année 2022".

Les multiples nominations de Tom Hanks pour les Razzies sont suffisamment inhabituelles pour être signalées. L'acteur, salué comme l'un des meilleurs de sa génération, est en effet plus accoutumé à figurer parmi les nominés aux Oscars pour ses performances. Nominé huit fois à ce jour pour l'Oscar du meilleur acteur ou meilleur second rôle, il a même réussi l'exploit de remporter la précieuse statuette de meilleur acteur deux années d'affilée pour les films Philadelphia et Forrest Gump en 1994 et 1995.

Les "Golden Raspberry Awards" surnommé "Razzies", sont nés en 1981 de l'idée d'anciens étudiants en cinéma et professionnels d'Hollywood pour récompenser les pires performances d'Hollywood. Leur nom provient du trophée en forme de framboise posée sur une bobine de film Super 8 que les lauréats reçoivent.

Tom Hanks dans trois catégories.