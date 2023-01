Les États-Unis enregistrent au moins 39 fusillades de masse au cours des seuls 24 premiers jours de 2023

Au cours des trois premières semaines de 2023, au moins 70 personnes sont mortes et 167 ont été blessées à la suite de fusillades de masse

La Californie a connu un événement tragique le week-end dernier lorsqu'une fusillade de masse à Monterey Park a fait 11 morts. Deux jours plus tard, une autre fusillade a eu lieu à Half Moon Bay qui a coûté la vie à au moins sept personnes. Outre ces incidents, quatre autres fusillades de masse ont eu lieu aux États-Unis au cours de cette période.

Selon les Gun Violence Archive, une organisation à but non lucratif qui suit la propagation de ce problème qualifié de "maladie américaine", il y a eu au moins 39 fusillades de masse dans le pays entre le début de l'année 2023 et le 24 janvier. L'organisation définit une fusillade de masse comme un incident unique au cours duquel au moins quatre personnes, à l'exception du tireur, sont abattues.

Au cours des trois premières semaines de 2023, au moins 70 personnes sont mortes et 167 ont été blessées à la suite de fusillades de masse, ont révélé les archives, marquant un début historiquement rapide, avec plus d'incidents enregistrés au cours des 24 premiers jours de janvier que dans n'importe quelle année précédente au cours des 10 dernières années.

Bien que le Congrès américain a adopté l'année dernière la législation fédérale la plus complète en matière de contrôle des armes à feu depuis trente ans, la fréquence des fusillades de masse continue d'augmenter.

À la lumière de ces événements tragiques, des centaines d'appels renouvelés ont été lancés en faveur de mesures fédérales plus strictes en matière de contrôle des armes à feu, mais les efforts déployés au niveau des États, tels que ceux de la Californie, se sont heurtés aux obstacles de la Cour suprême, qui a invalidé à plusieurs reprises de multiples restrictions, notamment l'interdiction des chargeurs à grande capacité.

Dans une tentative de s'attaquer à la culture des armes à feu profondément ancrée aux États-Unis après ces incidents tragiques, le président Joe Biden a exhorté lundi le Congrès à adopter deux projets de loi visant à interdire les armes d'assaut et les chargeurs à grande capacité et à relever l'âge d'achat des armes à 21 ans, appelant les législateurs à "agir rapidement".

DOMINICK REUTER (AFP/Archives)

Depuis le 1er janvier, des fusillades de masse ont eu lieu en Pennsylvanie, en Caroline du Nord, en Floride, en Illinois, en Ohio, en Virginie, dans le district de Columbia, en Utah, en Louisiane, au Texas, en Californie, au Mississippi, en Arizona, au Missouri, au Colorado, en Géorgie et en Alabama, selon les données des Gun Violence Archive.

Ces données sont une sombre constatation de l'état de la violence par arme à feu aux États-Unis, indiquant que les blessures par arme à feu sont actuellement la principale cause de décès chez les personnes âgées de moins de 24 ans, une preuve qui est soutenue par une étude publiée en décembre 2022 dans le journal de l'Académie américaine de pédiatrie.