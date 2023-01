"Je veux que le peuple palestinien sache que tous les Américains ne soutiennent pas l'apartheid israélien"

La députée américaine Rashida Tlaib a accroché une photo d'elle posant à côté d'un drapeau palestinien au mur de son bureau mercredi, en signe de protestation contre l'interdiction par le gouvernement israélien de tels drapeaux dans les espaces publics.

"Les Palestiniens ont pour interdiction de faire flotter leur drapeau sous un gouvernement d'apartheid , mais nous pouvons toujours le faire fièrement dans mon bureau", a écrit Rashida Tlaib sur Twitter. "Je suis fière d'être une Palestinienne américaine et je veux que le peuple palestinien sache que tous les Américains ne soutiennent pas l'apartheid. Personne ne peut effacer notre existence."

En réponse, de nombreux internautes ont interpellé la députée sur le choix de ses mots. "Combien d'Arabes vivent en Israël ? Et combien de Juifs vivent à Ramallah ? Naplouse ? Jénine ?", a notamment réagi Dov Hikind , ancien membre de l'Assemblée de New York et fondateur des Américains contre l'antisémitisme. "Vous avez raison, la plupart des Américains ne soutiennent pas l'apartheid palestinien en Cisjordanie et à Gaza où aucun Juif ne vit ! Agitez un drapeau israélien à Jénine et vous verrez à quoi ressemble le véritable apartheid !"

L'avocat international des droits de l'homme et PDG du Forum juridique international, Arsen Ostrovsky, a également commenté : "Votre haine des juifs, vos mensonges et vos incitations ne connaissent pas de limites."

"C'est drôle que vous, en tant que membre du Congrès américain, ne parliez pas ou ne condamniez pas l'incendie du drapeau américain dans les territoires palestiniens", a écrit à son tour l'activiste arabe israélien Youssef Haddad. "Je suppose que vous ne vous souciez vraiment pas de votre pays."

Quant à l'activiste Hen Mazzig, il a écrit : "En Afrique du Sud, les bus, les hôpitaux et les trottoirs étaient séparés. Le sexe était interdit entre les blancs et les noirs. En Israël, les juifs, les musulmans, les chrétiens et les druzes prennent tous les mêmes transports en commun, mangent dans les mêmes restaurants et vivent dans la même ville. Ce n'est pas de l'apartheid."