La nouvelle "loi de neutralité" a été adoptée en début de mois par le conseil scolaire du district qui compte plusieurs membres aux idées d'extrême droite

Des affiches portant une citation du Nobel et survivant de la Shoah Elie Wiesel - "J'ai juré de ne jamais me taire quand et où les êtres humains endurent la souffrance et l'humiliation. Il faut toujours prendre parti. La neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le persécuteur, jamais le tourmenté" - a été brièvement retirée des murs d'un lycée de la région de Philadelphie aux Etats-Unis. Le directeur de l'établissement a jugé qu'elle violait la politique de "neutralité" de l'école. La citation en cause était tirée du discours d'Elie Wiesel en 1986, lorsqu'il a reçu son Prix Nobel de la paix.

Selon la direction du lycée, la citation, affichée dans la bibliothèque, allait à l'encontre d'une nouvelle politique controversée du district scolaire interdisant aux enseignants de s'engager dans des "activités de plaidoyer" ou d'afficher des signes ou des symboles "manifestant un parti pris politique ou social".

Damir SENCAR (AFP) Illustration - Le journal d'Anne Frank dans une bibliothèque

La nouvelle loi de "neutralité" a été adoptée en début de mois par le conseil scolaire du district qui compte plusieurs membres d'extrême droite récemment élus, motivés par certaines préoccupations concernant la "théorie critique de la race" et l'identité LGBTQ dans les écoles publiques.

Les législateurs de plusieurs États ont suggéré que les enseignants avaient pour devoir de rester "impartiaux" lorsqu'ils traitaient du mouvement nazi

Si l'incident a été résolu rapidement, il n'est que le dernier en date d'une longue série liés à des contenus relatifs à la Shoah ou au judaïsme dans les écoles publiques américaines. L'année dernière, un conseil scolaire du Tennessee avait notamment retiré "Maus" d'Art Spiegelman de son programme, en invoquant "une illustration de nu" et des "blasphèmes" présents dans le livre.

Plusieurs écoles du Missouri ont par ailleurs supprimé les livres relatifs à la Shoah de leurs bibliothèques, tandis que des écoles de Floride ont supprimé un ensemble de livres sur le thème de la diversité, dont un sur le shabbat. Au Texas, c'est une adaptation de roman graphique du journal d'Anne Frank qui a été retirée brièvement des établissements scolaires. Dans le même temps, les législateurs de plusieurs États ont suggéré que les enseignants avaient pour devoir de rester "impartiaux" lorsqu'ils traitaient du mouvement nazi.