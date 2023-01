Etats-Unis : une synagogue du New Jersey visée par un cocktail Molotov

Selon un responsable communautaire, cet incident intervient dans un contexte tendu qui a vu les crimes de haine antisémites se multiplier ces derniers mois

Un homme a jeté un cocktail Molotov sur une synagogue du New Jersey dans la nuit de samedi à dimanche avant de prendre la fuite, ont indiqué la police et les responsables du lieu de culte. Le suspect a allumé et jeté le cocktail Molotov sur la porte d'entrée du Temple Ner Tamid, dans le quartier de Bloomfield. La bouteille s'est brisée, mais n'a pas causé de dommages au bâtiment.

La police de Livingston, dans le New Jersey, qui se trouve à environ 13 km à l'ouest de Bloomfield, a déclaré qu'elle allait renforcer les patrouilles près des synagogues de la région à la suite de l'attaque. Le procureur général du New Jersey, Matthew J. Platkin, a indiqué que son bureau enquêtait sur cette tentative d'incendie criminel avec différents services de police.

Dov Ben-Shimon, directeur général de la Fédération juive de Greater MetroWest New Jersey, à laquelle appartient le Temple Ner Tamid, a écrit sur Twitter que l'attaque intervenait dans un contexte tendu qui a vu les crimes de haine antisémites se multiplier ces derniers mois. "L'incident survient dans un climat d'intimidation et d'intolérance, et une marée montante de crimes de haine anti-juifs et de discours de haine contre les Juifs", a-t-il déclaré, selon CNN.

"Notre Fédération juive du Greater MetroWest NJ continuera à travailler avec tous les partenaires de la communauté pour faire face à la haine, renforcer notre résilience et promouvoir la sûreté et la sécurité", a ajouté M. Ben-Shimon.

Il y a quelques semaines, un terrain de jeu à Montclair, dans le New Jersey, a été vandalisé avec des graffitis antisémites comprenant de multiples croix gammées, des phrases antisémites et des discours de haine. En novembre, le FBI de Newark avait déclaré avoir reçu "des informations crédibles faisant état d'une vaste menace contre des synagogues" dans l'État.