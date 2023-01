Usain Bolt escroqué de 12 millions de dollars, la Jamaïque vent debout pour son champion

Sportif de légende, Usain Bolt figure parmi les athlètes les plus titrés de l'histoire des Jeux olympiques

Le Jamaïcain Usain Bolt, considéré comme le plus grand sprinter de tous les temps, a été escroqué de 12 millions de dollars par un fonds d'investissement local auquel il avait confié une partie de sa fortune. La fraude, qui aurait été commise par un responsable de la relation client au sein de la société de gestion de patrimoine Stocks & Securities Ltd (SSL), a été découverte la semaine dernière, au moment où l'athlète a cherché à récupérer ses fonds. Seuls 12 000 dollars se trouvaient alors sur son compte.

Or cette affaire n'est pas une banale histoire d'escroquerie car n'est pas Usain Bolt qui veut. L'ancien sportif est érigé en véritable héros national en Jamaïque, et c'est donc tout le pays qui réclame des comptes et demande à ses dirigeants d'intervenir. Le Premier ministre Andrew Holness a ainsi été contraint de réagir, affirmant que "tous les efforts seraient déployés pour découvrir l'étendue de la fraude et traduire ses auteurs en justice". Dans le même temps, l'affaire a inspiré une chanson à l’artiste de dancehall, Gage, intitulée "SSL" qui dit notamment : "Weh di money de ?" ("où est l’argent ?" en patois jamaïcain).

ADRIAN DENNIS (AFP/Archives) Le Jamaïquain Usan Bolt, recordman du monde du 100 m, aux Championats du monde d'athlétisme, à Berlin, le 16 août 2018

Usain Bolt a tenu à rassurer ses concitoyens en expliquant lors d'une conférence de presse que la fraude ne l'avait pas ruiné, mais qu'elle l'avait privé d'une épargne qu'il réservait à ses trois enfants. Il a également réaffirmé son attachement à son pays. "Quoi qu'il se passe en ce moment, la Jamaïque est mon pays. Cela ne changera jamais."

Sportif de légende, Usain Bolt figure parmi les athlètes les plus titrés de l'histoire des Jeux olympiques en sprint avec huit médailles d'or, et est aussi le plus titré de l'histoire des championnats du monde avec onze victoires. Il est le premier athlète à détenir simultanément les records du monde du 100 m, 200 m et 4 × 100 m, le seul athlète à avoir conservé deux titres individuels en sprint sur trois olympiades consécutives, et le seul à avoir battu trois records du monde lors d'une même olympiade. Des Jeux olympiques de 2008 aux Jeux olympiques de 2016, Usain Bolt a gagné dix-neuf titres olympiques et mondiaux sur vingt-et-une épreuves disputées.