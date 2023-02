USA : Nikki Haley devrait annoncer sa candidature à la prochaine présidentielle d'ici deux semaines

"Je veux que tout le monde aime Israël autant que je l'aime", a-t-elle déclaré il y a quelques mois

L'ancienne ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, devrait annoncer sa candidature à la présidentielle américaine ce mois-ci, selon les médias américains. Son annonce devrait avoir lieu le 15 février, lors d'une convention dans sa ville natale de Charleston, dans l'État de Caroline du Sud, dont elle a également été gouverneure.

Si elle est actée, la candidature de Nikki Haley sera la deuxième du camp républicain après celle de Donald Trump, annoncée en novembre. L'ancien président, qui brigue un second mandat, a lancé sa campagne le week-end dernier lors de meetings organisés notamment en Caroline du Sud, État clé pour les primaires républicaines.

Nikki Haley a fait allusion ces derniers jours à son intention de se présenter aux primaires républicaines dans une interview sur Fox News déclarant : "Concernant la course présidentielle, vous devez considérer deux choses : est-ce que la situation pousse à un nouveau leadership ? Oui, nous avons besoin d'une nouvelle direction. Et puis-je être ce leader ? Oui, je pense que je le peux."

Ces déclarations de la politicienne contrastent avec celles qui étaient les siennes en 2021, alors qu'elle affirmait ne pas vouloir se présenter aux prochaines élections si Trump était candidat. Interrogée par Fox News sur cette contradiction, elle a indiqué que "beaucoup de choses avaient changé depuis". Elle a également critiqué l'âge de l'ancien président qui, s'il était élu, prendrait ses fonctions à 78 ans. "Pour l'avenir de l'Amérique, je pense que nous avons besoin d'un changement de génération. Je ne pense pas qu'il faille avoir 80 ans pour être un leader à Washington, DC."

Photo by Hadas Parush/Flash90 Nikki Haley au Mur occidental à Jérusalem, le 7 juin 2017

Nikki Haley, 51 ans et mère de deux enfants, est née en Caroline du Sud d'immigrants sikhs d'Inde. Convertie au christianisme en 1997, elle a commencé sa carrière politique en tant que législatrice au parlement local de Caroline du Sud, avant d'être élue gouverneure de l'État en 2010. Elle a notamment attiré l'attention du pays après son combat pour faire retirer le drapeau confédéré du bâtiment du Capitole local, après le massacre dans une église à Charleston en 2015, perpétré par un suprémaciste blanc contre des Noirs. Son ascension croissante au sein du Parti républicain s'est confirmée lorsqu'elle a été choisie pour prononcer le discours de réponse à celui sur "l'Etat de la nation" de Barack Obama en 2016.

Nommée ambassadrice auprès des Nations unies par Donald Trump en 2017, elle s'est illustrée à cette tribune comme l'un des plus fervents défenseurs d'Israël, s'attirant une grande sympathie à Jérusalem

Nommée ambassadrice auprès des Nations unies par Donald Trump en 2017, Nikki Haley s'est illustrée à cette tribune comme l'un des plus fervents défenseurs d'Israël, s'attirant une grande sympathie à Jérusalem. Au cours de son mandat, elle a dénoncé sans relâche "le biais anti-israélien" aux Nations unies, et appelé la communauté internationale à condamner le Hamas et le Hezbollah pour leurs actions terroristes.

Elle s'est également toujours opposée à un accord nucléaire avec l'Iran. "Si le président Biden signe un quelconque accord, je vais vous faire une promesse : la prochaine présidente le mettra en pièces dès le premier jour de son mandat", avait-elle assuré en juillet alors qu'elle s'exprimait à l'occasion d'un sommet organisé par les Chrétiens unis pour Israël, faisant déjà une claire allusion à sa probable candidature.

Interrogée lors de cet événement sur son amour envers l'État hébreu, Nikki Haley avait déclaré : "Je veux que tout le monde aime Israël autant que je l'aime. Ce pays incarne la démocratie et la liberté, tout ce qu'il y a de plus merveilleux."