"Mon leadership et ma voix ne seront pas diminués"

Les républicains ont voté jeudi pour expulser la représentante du Minnesota Ilhan Omar de la commission des affaires étrangères de la Chambre en guise de sanction pour ses incessantes critiques au vitriol d'Israël. Les démocrates s'y sont opposés.

Une majorité de 218 législateurs ont ainsi soutenu l'expulsion de la députée du comité chargé de gérer la législation et de tenir des audiences affectant les relations diplomatiques américaines.

Dans un discours peu avant le dépouillement des votes, Ilhan Omar a accusé les républicains d'essayer de la faire taire parce qu'elle était une immigrante musulmane, et a promis de continuer à s'exprimer. "Est-ce que quelqu'un est surpris que je sois prise pour cible ? Est-ce que quelqu'un est surpris que je sois jugée indigne de parler de la politique étrangère américaine ? Ou que je sois perçue comme une voix puissante qui doit être réduite au silence ?", a-t-elle fustigé.

AP / J. Scott Applewhite 2019 © FILE - In this July 15, 2019, file photo, U.S. Rep. Ilhan Omar, D-Minn, right, speaks, as U.S. Rep. Rashida Tlaib, D-Mich. listens, during a news conference at the Capitol in Washington.

"Mon leadership et ma voix ne seront pas diminués. Si je ne fais pas partie de ce comité pendant un mandat, ma voix deviendra de plus en plus forte et mon leadership sera célébré dans le monde entier comme il l'a été jusqu'à maintenant. Peu importe vos votes. Je suis ici pour rester et je suis ici pour être une voix contre l'injustice et en faveur d'un monde meilleur", a-t-elle ajouté.

Le président de la Chambre républicaine, Kevin McCarthy, avait fait de la destitution d'Ilan Omar l'une de ses premières tâches après avoir été élu chef de la chambre le mois dernier. Un petit groupe de républicains qui s'était d'abord opposé à cet effort, avait changé d'avis ces derniers jours. Mercredi, la chambre a voté selon les lignes du parti pour aller de l'avant avec la résolution qui condamne explicitement les commentaires d'Ilan Omar sur Israël assimilés par de nombreux législateurs à de l'antisémitisme.

Voyant son éviction se rapprocher, la députée démocrate s'était excusée, affirmant qu'elle n'avait pas réalisé que certains de ses commentaires pouvaient être considérés comme antisémites. La législatrice, qui est devenue en 2018 l'une des premières femmes musulmanes élues au Congrès, fait régulièrement l'objet de menaces dans son pays.

Mercredi, la veille du vote, le président républicain de la commission des affaires étrangères, Michael McCaul, a déclaré aux journalistes : "C'est juste que la vision d'Ilhan Omar du monde et d'Israël est diamétralement opposée à celle de la commission. Cela ne me dérange pas d'avoir des divergences d'opinion, mais dans ce cas cela va beaucoup plus loin."

Dimanche dernier, Ilhan Omar a déclaré à CNN que son retrait était "motivé par le fait que beaucoup des membres de la commission considèrent qu'une musulmane d'origine africaine ne devrait pas siéger au Congrès, et encore moins avoir la possibilité de siéger au comité des affaires étrangères".

Dans un communiqué jeudi, Jasmine Hawamdeh, responsable des communications pour le Comité anti-discrimination arabo-américain, a également dénoncé des motivations racistes : "La représentante Omar brise constamment les barrières et est injustement ciblée en tant qu'immigrée somalienne et femme de couleur à siéger au Congrès."