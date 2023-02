Elon Musk fait une apparition surprise alors que le procès de Tesla se termine

Musk et Tesla pourraient être sommés de débourser des milliards de dollars de dommages et intérêts.

Un procès très médiatisé, centré sur un tweet de 2018 concernant le financement d'un rachat de Tesla qui n'a jamais eu lieu, a attiré un spectateur surprise vendredi : l'auteur du tweet, Elon Musk. Musk, le PDG de Tesla et de Twitter, est entré dans la salle du tribunal fédéral de San Francisco quelques instants avant le début des plaidoiries de l'avocat de la partie adverse et a pris place aux côtés de son équipe juridique. Sa présence au tribunal souligne l'importance de l'issue du procès pour lui.

Le 10 août 2018, des investisseurs réunis dans une action de groupe avaient porté plainte contre le dirigeant d'entreprises, pour avoir "artificiellement manipulé le prix du titre de Tesla afin de complètement ruiner les investisseurs" qui pariaient sur la baisse du cours.

Le tweet avait créé la stupeur le 7 août 2018 puisque Musk y affirmait qu'il voulait retirer son groupe de la Bourse en déboursant 420 dollars par action, puis que le financement était "sécurisé". Quelques jours plus tard il avait indiqué être en discussion, notamment avec le fonds souverain saoudien. Alexander Spiro, l'avocat du milliardaire, a reconnu que son client avait rédigé ce tweet "de façon précipitée" après qu'un article du Financial Times avait mentionné que le fonds saoudien était monté au capital de Tesla.

Si le jury de neuf personnes décide de le tenir responsable d'avoir trompé les actionnaires de Tesla avec ce tweet du 7 août 2018, Musk et Tesla pourraient être sommés de débourser des milliards de dollars de dommages et intérêts.

JIM WATSON / AFP Elon Musk, patron de Twitter

A la barre, Musk a insisté sur le fait qu'il croyait vraiment avoir réuni les fonds du Fonds d'investissement public de l'Arabie saoudite pour privatiser Tesla après huit ans d'existence en tant qu'entreprise publique. "Je n'avais aucune mauvaise intention", a témoigné Musk. Le jury devrait commencer ses délibérations dans l'après-midi, après la fin des plaidoiries. Ces tweets de 2018 ont déjà coûté à Musk et à Tesla 40 millions de dollars pour mauvaise conduite, une amende infligée par la Securities and Exchange Commission (l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers).