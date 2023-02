Etats-Unis : un second ballon espion chinois survole l'Amérique latine

"Le fait est qu’il s’agit d’un ballon espion. Nous savons que c’est un ballon de surveillance", a insisté Pat Ryder, en refusant de donner davantage de détails

L'incident continue d'enfler... Le ballon qui traverse le ciel américain en ce moment n’est pas le seul: un second survole l'Amérique latine, a annoncé le Pentagone vendredi soir. "Nous considérons qu'il s'agit d'un autre ballon espion chinois", a déclaré dans un communiqué Pat Ryder, son porte-parole, sans préciser sa localisation exacte.

Vendredi matin, le Pengatone avait rejeté l'explication de la Chine, qui assurait que le premier aérostat était une sonde météorologique qui aurait dérivé "par erreur". Un clash diplomatico-militaire qui a poussé le secrétaire d’Etat Antony Blinken à repousser sa visite en Chine prévue ce week-end.

Blinken a appelé vendredi son homologue chinois Wang Yi. "Le secrétaire d'Etat a pris note des regrets exprimés par la Chine mais indiqué que c'est un acte irresponsable et une violation claire de la souveraineté des Etats-Unis qui sape l'objectif du voyage", selon un communiqué du porte-parole du département d'Etat. "Le fait est qu’il s’agit d’un ballon espion. Nous savons que c’est un ballon de surveillance", a insisté Pat Ryder, en refusant de donner davantage de détails. Il a indiqué que le ballon se trouvait à environ 60 000 pieds d’altitude (18.3 km), plus haut que le trafic aérien commercial, et survolait à la mi-journée le centre des Etats-Unis, en se dirigeant vers l’est.

Pour l’instant, le Pentagone refuse d’indiquer s’il tentera d’abattre ou de capturer l’aérostat une fois qu’il se trouvera au-dessus de l’Atlantique. Mercredi, des avions de chasse F-22 Raptor se sont approchés mais il a été décidé de ne pas l’abattre, en raison des risques posés par d’éventuels débris pour les personnes au sol.