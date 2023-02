Un froid polaire historique touche les Etats-Unis et le Canada

Le mercure pourrait descendre jusqu’à -50° ressenti dans les régions plus au nord du Québec

"Epique" et du jamais-vu depuis des "générations": les services météorologiques des Etats-Unis et du Canada ont redoublé d'avertissements catastrophistes face aux températures polaires risquant d'atteindre -50 degrés ressenti dans le nord-est américain et l'est canadien soumis à un vent glacial. "C'est un coup (de froid) arctique épique", du jamais-vu à l'échelle d'une "génération", en particulier "quelque chose que le nord et l'est du Maine n'ont pas connu depuis 1982 et 1988", note le NWS.

Dans certains endroits du nord-est américain, et de cette région de la Nouvelle-Angleterre, les températures sous un vent glacial "pourraient atteindre leur plus bas niveau depuis des décennies voire un niveau jamais encore enregistré", selon le NWS. De l'autre côté de la frontière, des alertes de froid polaire ont été émises pour l’est du Canada, selon le ministère de l’Environnement, qui a prévenu du risque d’engelures en quelques minutes.

La température ressentie était de -41° à Montréal vendredi après-midi. Le mercure pourrait descendre jusqu’à -50° ressenti dans les régions plus au nord du Québec. Une fumée blanche, appelée "fumée de mer arctique", s'élevait au-dessus du fleuve Saint-Laurent en raison du froid extrême passant au-dessus de l'eau non gelée.

La compagnie d’électricité Hydro-Québec se préparait à ce qu’un seuil de consommation historique survienne samedi et a appelé ses clients à faire des économies d’énergie. Dans la capitale Ottawa, des associations comme l'Armée du Salut ont distribué aux personnes sans-abris non logées dans des foyers des sacs de couchage de haute-montagne pour supporter des températures jusqu'à -40 degrés. En outre, les propriétaires de chiens ont été priés de les garder au chaud.