Brésil : l’ancien porte-avions français Foch, coulé dans l’Atlantique

L'ancien porte-avions français Foch, devenu propriété de la marine brésilienne en 2000, a été coulé au large des côtes brésiliennes vendredi. Plusieurs ONG ont crié au "crime environnemental", la navire étant truffé d’amiante, de peinture et d’autres déchets toxiques. Greenpeace, Sea Shepherd et Basel Action Network ont dénoncé "une violation de trois traités internationaux" sur l'environnement. La semaine dernière, la marine brésilienne avait signalé ne pas avoir d’autre choix que de couler le porte-avions en raison de son état de dégradation avancé.

"Face aux risques qu'implique le remorquage et en raison de la détérioration de la coque, la seule solution est d'abandonner la coque en la coulant de façon contrôlée", avait-elle expliqué mercredi dans un communiqué conjoint avec le ministère brésilien de la Défense. Le ministère public fédéral du Brésil (MPF) avait multiplié les recours judiciaires pour éviter l’opération, soutenant que le navire "contient actuellement 9,6 tonnes d'amiante, une substance au potentiel toxique et cancérigène, ainsi que 644 tonnes d'encres et d'autres matières dangereuses".

Il y a un "risque de graves dommages environnementaux, notamment parce que la coque est endommagée", a martelé le MPF. Ce naufrage causera des dommages "incalculables", avec "des impacts sur la vie marine et les communautés côtières", ont déclaré les trois ONG dans un communiqué conjoint.