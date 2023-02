Joe Biden appelle à la fraternité entre "tous les peuples, religions et croyances"

"Nous restons déterminés à construire une meilleure nation et un meilleur monde pour les générations futures"

Le président américain Joe Biden a appelé samedi à la fraternité entre tous les peuples et toutes les religions à l'occasion de la Journée internationale de la fraternité humaine.

M. Biden a exhorté toutes les personnes à "semer les graines de la fraternité entre tous les peuples, toutes les religions et toutes les croyances", ajoutant que "notre quête de la paix, de la justice et de la dignité humaine est pérenne : à chaque génération, nous sommes appelés à combattre les flammes de la haine qui ont reçu trop d'oxygène pendant trop longtemps".

Le Document sur la fraternité humaine a été signé par le pape François et le grand imam d'Al Azhar, le Dr Ahmed al-Tayeb, à Abu Dhabi le 4 février 2019, en présence du Cheikh Mohamed bin Zayed, alors Premier ministre des Émirats arabes unis.

"La Journée internationale de la fraternité humaine nous offre l'occasion de nous considérer les uns les autres comme des égaux... C'est une chance de renouveler nos efforts pour prendre soin des autres dans le besoin, pour exiger la paix et la justice, et pour appeler à la liberté pour tous, partout dans le monde", a déclaré M. Biden. "C'est un moment pour célébrer le courage moral des chefs religieux et d'autres personnes qui continuent à collaborer pour le bien commun."

Mandel NGAN / AFP

Depuis sa création, le Document a reçu un accueil universel en tant que déclaration conjointe des deux plus grands chefs religieux du monde. Le 21 décembre 2020, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution, coparrainée par les Emirats arabes unis et l'Égypte, faisant du 4 février la Journée internationale de la fraternité humaine.

La Journée internationale de la fraternité humaine met en lumière les principes et les valeurs du Document sur la fraternité humaine, tout en plaidant pour la paix dans le monde, la coexistence interconfessionnelle pacifique. Il explore les bonnes pratiques vers sa mise en œuvre comme une voie pour construire un monde plus pacifique.

"Aujourd'hui, en cette Journée internationale de la fraternité humaine, les États-Unis font cause commune avec tous les peuples en quête de paix et d'égalité. Nous restons déterminés à construire une meilleure nation et un meilleur monde pour les générations futures", a déclaré M. Biden. "Des hommes et des femmes de différentes religions marchent vers Dieu sur des chemins qui s'entrecroisent de plus en plus. Chaque rencontre peut être l'occasion de se dresser les uns contre les autres ou, avec l'aide de Dieu, de s'encourager à aller de l'avant en tant que frères et sœurs", a déclaré le pape François.

"En effet, nous partageons non seulement une origine et une descendance communes, mais aussi un destin commun, celui de créatures fragiles et vulnérables, comme l'époque que nous vivons ne nous le montre que trop clairement."