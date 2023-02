USA : indemnité d'un million de dollars pour un professeur licencié après avoir dénoncé l'antisémitisme dans son université

Le professeur licencié avait accusé le proviseur d'avoir fait des blagues sur les chambres à gaz et des commentaires sur la taille du nez des Juifs

Une université de l'Oregon ayant renvoyé un professeur juif après son signalement de plusieurs incidents antisémites versera à celui-ci un million de dollars pour licenciement abusif au titre d'un règlement à l'amiable.

Les faits se sont produits en 2021. Cette année-là, Daniel Pollack-Pelzner, professeur titulaire à l'Université privée de Linfield affiliée aux églises baptistes américaines, avait accusé le président de l'établissement, Miles K. Davis, d'avoir tenu des propos antisémites devant lui, notamment des blagues sur les chambres à gaz et des commentaires sur la taille des nez des Juifs.

L'enseignant avait été licencié peu de temps après avoir rendu ces accusations publiques, ainsi que d'autres relatives à des allégations de harcèlement sexuel dirigées contre des membres du conseil d'administration de l'école.

Après son licenciement, Daniel Pollack-Pelzner a entamé des poursuites judiciaires contre l'université, réclamant des indemnités d'un montant de quatre millions de dollars. L'Association américaine des professeurs d'université s'était insurgée contre le renvoi de l'enseignant, affirmant que le proviseur avait violé la liberté académique et le droit de Daniel Pollack-Pelzner à une procédure régulière. Plusieurs membres de l'université avaient quitté celle-ci en solidarité avec Daniel Pollack-Pelzner à la suite de son licenciement.

Le règlement à l'amiable qui vient d'être conclu protège l'université de nouvelles poursuites judiciaires par le professeur Pollack-Pelzner. Celui-ci est actuellement professeur non titulaire à la Portland State University et chercheur en résidence au Portland Shakespeare Project. Miles K. Davis est toujours proviseur de Linfield, et ce malgré les appels à son renvoi lancés par la Ligue anti-diffamation ainsi que le Conseil des rabbins de l'Oregon.