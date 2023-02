Le ballon espion chinois ferait partie d'un vaste programme de surveillance militaire

L'armée américaine a reconnu des lacunes dans ses connaissances relatives à ce genre de dispositif

Le renseignement américain pense que le ballon espion chinois récemment abattu fait partie d'un vaste programme de surveillance dirigé par l'armée chinoise.

Ce programme, qui comprend un certain nombre de ballons similaires, est en partie exécuté depuis la petite province chinoise de Hainan, ont déclaré des responsables à CNN. Les États-Unis ne connaissent pas la taille précise de la flotte de ballons de surveillance chinois, mais des sources affirment que le programme a mené au moins deux douzaines de missions sur au moins cinq continents ces dernières années. Environ une demi-douzaine de ces vols se seraient déroulés dans l'espace aérien américain.

Depuis que des débris du ballon abattu par l'armée de l'air américaine samedi soir ont été récupérés dans la mer mardi, ils sont étudiés par une équipe d'élite d'ingénieurs du FBI dans un laboratoire gouvernemental à Quantico, en Virginie. Ces experts cherchent à comprendre autant que possible les capacités techniques du ballon, notamment le type de données qu'il pourrait intercepter et collecter, à quels satellites il était lié et s'il présente des vulnérabilités que les États-Unis pourraient être en mesure d'exploiter.

Les enquêteurs examinent également quelles signatures numériques il a émises pour voir si elles pourraient offrir un meilleur moyen pour les États-Unis de suivre ce type de ballon à l'avenir. Le commandant du US Northern Command, le général Glen VanHerck, a reconnu lundi face à la presse que les États-Unis avaient "des lacunes concernant leurs connaissances dans le domaine", ce qui avait permis aux ballons de traverser l'espace aérien américain sans être détectés.

De son côté, la Chine continue de soutenir que l'engin abattu par les États-Unis était un ballon météo dévié de sa route, exprimant vendredi une rare expression de "regret" à ce sujet dans un communiqué.

La rhétorique de Pékin s'est toutefois considérablement durcie après que l'armée américaine a abattu le ballon, le ministère chinois des Affaires étrangères accusant les États-Unis de "réagir de manière excessive" et de "violer gravement les pratiques internationales".

Le ministère de la Défense, quant à lui, a exprimé une "protestation solennelle", avertissant que la Chine "se réservait le droit d'utiliser les moyens nécessaires pour faire face à des situations similaires". Pékin a également refusé une conversation avec le secrétaire américain à la Défense après la chute du ballon.

A la suite de l'affaire, le secrétaire d'Etat américain a annoncé le report de sa visite en Chine qui était prévue en début de semaine.