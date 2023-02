Chili : une fillette de sept ans atteinte d'un cancer du sein

Il s'agit de la plus jeune patiente jamais détectée avec un cancer de cette nature

Une petite fille de sept a été diagnostiquée avec un cancer du sein au Chili. Il s'agit de la plus jeune patiente jamais détectée avec un cancer de cette nature.

Alors que la fillette vient de subir une ablation du sein, sa mère relate avoir découvert pour la première fois une grosseur anormale dans le sein de sa fille alors qu'elle n'avait que cinq ans : "Alors que je lui donnais sa douche, j'ai découvert une sorte de grosseur dans son sein. Le médecin que j'ai consulté m'a immédiatement dit que ce n'était pas un phénomène courant et que si la boule grossissait, cela pourrait causer des problèmes. Quand j'ai emmené ma fille chez l'oncologue, tout ce qu'elle m'a dit est qu'elle ne voulait pas être chauve. Elle ne réalise pas qu'elle a perdu un sein."

La famille attend désormais les résultats des tests pour savoir si la tumeur primaire a formé des métastases dans le corps de la fillette. Si c'est le cas, les parents ont déclaré qu'ils seraient obligés de consulter des spécialistes dans le traitement de jeunes patients atteints de cancer à Barcelone. L'hématologue et oncologue qui traite cette mineure, le Dr Francisco Briga, a expliqué : "La plupart des femmes diagnostiquées avec un cancer du sein ont entre 50 et 60 ans. Il est nettement moins fréquent en dessous de cet âge, et extrêmement rare chez les enfants.

La cancer du sein est le plus répandu dans le monde, avec un nombre exponentiel de cas diagnostiqués depuis les années 50. Il touche également les femmes à un âge de plus en plus précoce : alors que dans les années 70, les cas de cancer chez les femmes dans la trentaine étaient considérés comme rarissimes, ils se multiplient depuis ces 20 dernières années. Le cas de cette petite fille vient rappeler que la palpation mammaire est l'un des moyens de détection précoce de cette maladie.