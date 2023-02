DJ Snake, l'artiste français qui promet d'enflammer la finale du Super Bowl

L'artiste cumule plus de 37 milliards d'écoutes sur les plateformes de streaming

C'est bien un artiste français qui assurera le show avant le Super Bowl dimanche soir. DJ Snake, qui cumule plus de 37 milliards d'écoutes sur les plateformes de streaming, est devenu incontournable au point d'avoir été retenu pour animer l'événement phare du sport américain.

Une véritable consécration pour ce musicien franco-algérien de 36 ans, né William Grigahcine, dont la carrière a véritablement décollé en 2012 avec le son Turn down for what. Un succès qui s'est confirmé en 2016 avec la sortie de Encore, son premier album solo incluant des collaborations avec des artistes comme Travis Scott ou Justin Bieber, suivi de Carte Blanche en 2019 où l'on retrouvait Cardi B et Selena Gomez. En juin 2022, pas moins de 60 000 spectateurs étaient réunis au Parc des Princes à Paris pour l'écouter.

Sa recette : un mélange d'électro et de pop mâtiné de sons latinos. De quoi enflammer le stade State Farm Stadium en Arizona où se déroulera la finale du championnat de football américain opposant les Kansas City Chiefs aux Philadelphie Eagles, et qui sera suivi par des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde.

DJ Snake partagera la prestigieuse affiche de la soirée aux côtés de Rihanna, qui chantera durant la mythique mi-temps de la finale au cours de laquelle se produisent traditionnellement les plus grandes stars.