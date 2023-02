Il y aurait plus de 8 millions de Juifs aux États-Unis, selon une étude

Le Bureau central des statistiques d'Israël estime de son côté qu'il n'y aurait "que" 6 millions de Juifs américains

Selon une nouvelle étude publiée par l'American Jewish Population Project (AJPP) de l'Université Brandeis de Boston, la population juive des États-Unis a franchi la barre des 8 millions en 2020, contre 5,5 millions dans les années 90. Le Bureau central des statistiques d'Israël estime de son côté qu'il n'y aurait "que" 6 millions de Juifs américains.

Le professeur Leonard Saxe, directeur du Centre Cohen d'études juives modernes, a expliqué à Ynet que la différence entre les deux études provient de la définition donnée à "juive". Le Bureau central des statistiques israélien ne compte que ceux qui se considèrent "religieusement juifs", tandis que l'AJPP compte également ceux qui se considèrent "culturellement juifs".

"Il est difficile d'estimer le nombre exact puisqu'il n'existe pas de normes de comptage officielles", a-t-il expliqué. "Beaucoup s'identifient comme juifs, mais ne sont pas comptabilisés comme tels. Nous devons renforcer le lien avec ces personnes pour qu'elles fassent partie de l'identité juive."

Le professeur Saxe a ajouté qu'il avait l'habitude de croire que seuls ceux qui font partie d'une communauté juive devraient être comptés. "Beaucoup de Juifs ne font pas partie de la communauté et ont peu de connaissances sur le judaïsme. En dehors des données démographiques, j'ai fait beaucoup de recherches sur les jeunes Juifs qui visitent Israël. Ils reviennent aux États-Unis avec beaucoup de connaissances et encore plus de curiosité pour Israël. Ils ont tendance à épouser d'autres Juifs et à élever des enfants juifs en leur donnant une éducation juive".

"Pourtant, beaucoup se marient avec des non-juifs, mais gardent le contact avec Israël, notamment par le biais de Birthright (un projet qui offre aux jeunes adultes juifs un voyage gratuit en Israël) et mes recherches suggèrent que même s'ils se marient avec des non-juifs, il est probable qu'ils élèveront leurs enfants dans une perspective juive. Le nombre de ceux qui se considèrent comme juifs bien qu'ils soient nés dans une famille mixte a doublé", ajoute-t-il.

AP Photo/Mark Lennihan Des hommes juifs orthodoxes prient devant le siège mondial de Chabad Lubavitch, le 20 mars 2020 dans l'arrondissement de Brooklyn à New York.

"La balle est donc dans notre camp. Nous développons un programme d'éducation juive pour ceux qui ont un père juif et une mère non juive. Nous pensons qu'environ 40 % des Juifs américains ne se considèrent ni réformés ni ultra-orthodoxes, mais sont tout de même quelque peu impliqués dans la vie juive".

De son côté, le docteur Yizhar Hess, directeur du mouvement du judaïsme conservateur en Israël, a déclaré : "Depuis des années, des centres de recherche du monde entier affirment que la méthodologie utilisée par le Bureau des statistiques pour compter les Juifs est inadéquate. Je suis heureux que cela soit révélé au grand jour. Tous les scénarios d'apocalypse sur la disparition du Juif américain se sont révélés faux".