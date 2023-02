New York : un camion heurte des piétons et fait plusieurs blessés

Le motif de l'incident n'a pas encore été déterminé par la police

Plusieurs personnes ont été blessées par un camion de déménagement hors de contrôle dans le secteur de Brooklyn à New York, selon la police. Plusieurs piétons ont été heurtés par le véhicule et un cycliste a été traîné au sol par le camion lundi matin, selon le New York Post.

L'incident s'est produit vers 11 heures à l'angle de la 5e Avenue et de Bay Ridge Parkway. Le camion a ensuite pris la fuite à toute vitesse sur la 4e Avenue à Bay Ridge, ont indiqué les autorités. Il a ensuite été arrêté près du tunnel Brooklyn-Battery, selon le conseiller municipal de New York Justin Brannan.

"Un homme conduisant un U-Haul s'est déchaîné à Bay Ridge ... Plusieurs personnes ont été frappées et gravement blessées. Nous n'avons aucune idée des motifs pour le moment mais ce n'était pas un accident", a-t-il tweeté. "Nous pensons qu'il a heurté au moins 6 personnes avec le camion et que 2 d'entre elles sont en très mauvais état. S'il vous plaît, priez pour ces personnes", a-t-il ajouté.