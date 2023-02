Une jeune juive orthodoxe souffrant de handicap défile à la Fashion Week de New York

Elle a décidé de transformer le diagnostic de sa maladie en motivation "pour prouver que les barrières peuvent être franchies"

Lily Brasch, une jeune juive orthodoxe qui milite pour une plus grande visibilité des personnes handicapées, a défilé à la Fashion Week de New York.

La jeune femme, qui se fait appeler Lily B., souffre d'une forme rare de dystrophie musculaire qui limite sa capacité à marcher. Elle est le deuxième mannequin atteint de cette maladie à défiler à la Fashion Week de New York, après l'actrice et mannequin Jillian Mercado en 2020, qui se déplace, elle, en fauteuil roulant.

"C'était vraiment bien, c'était libérateur", a déclaré Lily Brasch, 22 ans, qui arborait sur le catwalk un sari doré de la marque Randhawa , spécialisée dans le style sud-asiatique moderne. "Je n'aurais jamais pensé que je ferais un jour quelque chose comme ça."

Outre son handicap, la jeune femme a dû surmonter un obstacle de taille, alors que le défilé était initialement prévu vendredi soir durant shabbat. Elle est cependant parvenue à modifier son heure de passage sur le podium afin de défiler plus tôt dans la journée, et s'est assurée de réserver une chambre d'hôtel pour y passer le shabbat avec ses sœurs.

"Je donne la priorité à la représentation du handicap et au fait d'apporter de la joie et de la fierté à cette communauté, mais je donne également la priorité à ma foi", a expliqué la jeune femme.

Lily Brasch avait 16 ans lorsqu'on lui a diagnostiqué une myopathie centronucléaire, une forme rare de dystrophie musculaire non progressive. On lui a alors dit qu'elle ne pourrait jamais marcher ou soulever des objets lourds sans aide. Malgré son abattement, elle ne s'est pas laissée décourager, et a décidé de transformer ce diagnostic en motivation pour "prouver que les barrières peuvent être franchies".

En mars, cette étudiante à la prestigieuse université Columbia de New York qui a créé la fondation Born to Prove promouvant la sensibilisation au handicap, a a escaladé le mont Camelback en Arizona - son mont Everest à elle. Sportive accomplie, elle participe également à des compétitions de musculation.

"Mon identité juive m'a inspirée, dans le sens où je crois profondément que nous sommes tous sur cette terre pour une bonne raison. Chacun d'entre nous a un but, et c'est ce que ma religion m'a aidée à trouver", explique-t-elle en affirmant que le handicap est souvent caché et tabou dans la communauté juive, "et que les choses doivent changer".

Elle dit avoir été ravie des réactions sur les réseaux sociaux après sa prestation sur le podium de la Fashion Week. "Les gens m'ont félicitée d'être parvenue à mettre le handicap en lumière tout en restant fidèle à mes convictions religieuses."

Lily Brasch s'est récemment associée à Movinglife, un fabricant israélien de scooters de mobilité pliants qui a travaillé avec des rabbins ainsi que des chercheurs de l'Institut Zomet en Israël pour s'assurer que ces engins électriques destinés aux personnes handicapés puissent être utilisés le shabbat.