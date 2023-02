USA/Présidentielle : Nikki Haley lance officiellement sa campagne

La candidate de 51 ans a invité les Américains à "envoyer une femme dure à cuire à la Maison Blanche"

Nikki Haley, l'ancienne ambassadrice des États-Unis aux Nations unies, a officiellement annoncé sa candidature à la présidence lors de son premier meeting de campagne. à Charleston, en Caroline du Sud, mercredi dans le sud-est du pays. Mme Haley, qui a également été gouverneur de Caroline du Sud, a accusé le président américain Joe Biden de ne pas avoir su diriger. "L'Amérique prend du retard. Notre avenir nous échappe. Nos dirigeants nous font défaut", a déclaré Mme Haley. "Personne n'incarne cet échec plus que Joe Biden".

Win McNamee/Getty Images/AFP Nikki Haley, candidate républicaine à la présidence, salue ses partisans à son arrivée à son premier événement de campagne, le 15 février 2023 à Charleston, en Caroline du Sud.

"Joe Biden ne dirige pas depuis l'arrière. Il ne dirige pas du tout", a-t-elle ajouté. "Sous sa direction, une foule terroriste a conquis l'Afghanistan et tué nos troupes. L'Iran est sur le point d'obtenir la bombe. La Corée du Nord lance plus de missiles que jamais. La Russie a déclenché la plus grande guerre en Europe depuis 75 ans. Et en Chine communiste, nous sommes confrontés à l'ennemi le plus fort et le plus discipliné de l'histoire."

Haley est la deuxième républicaine à se lancer dans la course à la présidentielle de 2024, après l'ancien président Donald Trump qui a annoncé sa candidature en novembre dernier. Mardi, Nikki Haley a annoncé sa candidature de manière informelle dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux "Je n'ai jamais perdu une élection, et je ne vais pas commencer maintenant", a-t-elle déclaré dans la vidéo.

Dans la vidéo, Mme Haley a vanté son mandat de gouverneur et ses compétences en matière de politique étrangère en tant qu'ambassadrice. "La Chine et la Russie sont en marche. Ils pensent tous que nous pouvons être intimidés, malmenés. Vous devriez savoir ceci à mon sujet : je ne supporte pas les brutes. Et quand vous ripostez, ça fait plus mal si vous portez des talons."

Quand la candidate de 51 ans a invité les Américains à "envoyer une femme dure à cuire à la Maison Blanche", ses partisans ont exulté "Nikki! Nikki!", crient-ils.