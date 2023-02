Dans un entretien, l'ancien secrétaire d'État, qui pourrait être candidat à la présidentielle, a qualifié Mahmoud Abbas de "terroriste notoire"

L'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo a défendu, mercredi, le contrôle des territoires palestiniens par Israël, affirmant que "l'État juif a une revendication biblique sur la terre et ne l'occupe donc pas". Dans un entretien accordé au podcast One Decision, Mike Pompeo s'est exprimé sur ses croyances religieuses, les intérêts stratégiques des États-Unis et sur sa vision du président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qu'il considère comme un "terroriste notoire".

Debbie Hill/Pool via AP Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, à gauche, et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu après leur rencontre, à Jérusalem, le 24 août 2020.

"Israël n'est pas une nation occupante. En tant que chrétien évangélique, je suis convaincu par ma lecture de la Bible que, 3 000 ans plus tard, malgré le déni de tant de gens, cette terre est la patrie légitime du peuple juif", a-t-il déclaré. L'ancien secrétaire d'État américain a par ailleurs refusé de soutenir la solution à deux États, avec une Palestine indépendante aux côtés d'Israël. "Je suis pour un résultat qui garantit la sécurité d'Israël et améliore la vie de tous dans la région", a-t-il déclaré.

Mike Pompeo s'exprimait avant la publication d'un livre intitulé "Never Give an Inch : Fighting for the America I Love" (Ne jamais céder d'un pouce : se battre pour l'Amérique que j'adore), qui a alimenté les spéculations selon lesquelles il pourrait être candidat à l'élection présidentielle.

Lors de son passage à Washington, il a inversé un certain nombre de politiques américaines, en annulant notamment un avis juridique de 1978 qui déclarait les implantations israéliennes en Cisjordanie "incompatibles avec le droit international". Pompeo a été le directeur de la CIA de Trump avant sa nomination au poste de secrétaire d'État en 2018. Il a joué un rôle déterminant au sein d'une administration qui a reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël et y a installé l'ambassade américaine.

Mandel NGAN / AFP Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo (à gauche) pose avec l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis Ron Dermer lors de la célébration du jour de l'indépendance de l'ambassade d'Israël à Washington, le 22 mai 2019.

L'ancien responsable a affirmé qu'il était dans l'intérêt des États-Unis de soutenir Israël, quelle que soit sa politique, et il a imputé aux Palestiniens la responsabilité de l'échec des négociations de paix. "Quel est l'intérêt de l'Amérique ? Est-ce que c'est d'attendre qu'Abou Mazen [Abbas], un terroriste connu qui a tué beaucoup, beaucoup de gens, y compris des Américains ... pour tracer une ligne sur une carte ?", a-t-il déclaré.