Le bilan médical de Biden sera publié ce jeudi (Maison Blanche)

Il s'agit du président le plus âgé de l'histoire américaine

La Maison Blanche rendra public dans la journée de jeudi un "rapport écrit" sur la visite médicale de routine de Joe Biden, âgé de 80 ans, a-t-elle fait savoir dans une communication à la presse. Le président le plus âgé de l'histoire américaine, qui envisage de se représenter en 2024, se rend jeudi matin à l'hôpital militaire Walter Reed, en proche banlieue de Washington, pour effectuer ce bilan de routine.

Le document sera évidemment lu avec encore plus d'attention que le précédent bilan, datant de novembre 2021.

Joe Biden, malgré des sondages peu reluisants, répète depuis un certain temps qu'il a "l'intention" de se présenter, et donc d'affronter peut-être son prédécesseur Donald Trump, déjà officiellement en course. Mais il a assuré, il y a quelques jours à peine, n'avoir pas pris de décision "définitive".

AP Photo/Alex Brandon Joe Biden

Le 19 novembre 2021, le démocrate, qui tient aussi par cette transparence sur sa santé à se distinguer de l'ancien président républicain, s'était déjà plié à un examen complet.

Joe Biden avait subi ce jour-là une coloscopie, sous anesthésie générale. Il avait transféré ses pouvoirs pendant une heure et vingt-cinq minutes à la vice-présidente Kamala Harris, devenue brièvement la première femme à détenir les prérogatives présidentielles dans l'histoire des Etats-Unis.