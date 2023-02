L'armée américaine intercepte quatre avions de chasse russes, deuxième incident en deux jours

Deux chasseurs F-35 ont été utilisés pour intercepter l'avion russe

Le Pentagone a déclaré jeudi que l'armée américaine a intercepté quatre avions russes le jour de la Saint-Valentin alors qu'ils s'approchaient de la zone d'identification de défense aérienne (ADIZ) de l'Alaska.

Les avions russes comprenaient des TU-95 BEAR-H, des avions de chasse SU-30 et des avions de chasse SU-35, selon un communiqué du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD). Deux chasseurs F-35 ont été utilisés pour intercepter l'avion russe, appuyés par deux autres chasseurs F-16, un E-3 Sentry (AWACS) et deux KC-135 Stratotanker.

Le NORAD a précisé que l'avion russe n'a pas pénétré dans l'espace aérien souverain des États-Unis ou du Canada. Il s'agit de la deuxième interception d'un avion russe cette semaine, qui, selon le NORAD, n'a pas été considérée comme une provocation. Lundi, deux avions de chasse F-16 ont intercepté quatre avions russes près de l'Alaska.

STAFF (AFP/File) Vue aérienne du Pentagone

"Comme précédemment, le NORAD avait anticipé cette activité russe et, grâce à notre planification, était prêt à l'intercepter", indique le communiqué. Mais le NORAD a estimé que cette dernière interception n'était "en aucun cas liée" aux récentes opérations avec des objets aériens au-dessus des États-Unis et du Canada au cours des deux dernières semaines.

Il y a deux semaines, un ballon espion chinois a été repéré en train de traverser les États-Unis et a été abattu au large de la Caroline du Sud après avoir traversé le pays. Dans les jours qui ont suivi cet incident, les forces américaines ont abattu plusieurs objets aériens non identifiés près de la frontière canado-américaine.

Le NORAD a déclaré jeudi qu'il effectuait en moyenne six à sept interceptions d'avions militaires russes dans l'ADIZ par an. "Nous restons prêts à utiliser un certain nombre d'options de réponse pour défendre la souveraineté de l'Amérique du Nord et de l'Arctique", a souligné le NORAD.