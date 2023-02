Une synagogue vandalisée dans le New Hampshire

Le rabbin de la synagogue, Israël Kaya Stern-Kaufman, ainsi que son président Robert Zimman, ont déclaré poursuivre les offices

Le procureur général du New Hampshire, John Formella, a ouvert une enquête sur une vague d'actes de vandalisme commis mardi dans la nuit, à Portsmouth aux Etats-Unis, et notamment l'inscription d'une croix gammée rouge et d'une croix sur le mur d'une synagogue. "Nous nous efforcerons de trouver et de poursuivre les responsables dans toute la mesure permise par la loi" a-t-il déclaré dans un communiqué, précisant que l'enquête était menée en collaboration avec les forces de l'ordre locales, étatiques et fédérales.

Une caméra de sécurité d'un magasin de tatouage, qui affiche sur sa vitrine des expressions de solidarité avec la communauté LGBTQ, a filmé un homme en sweatshirt à capuche rouge en train de peindre les deux croix gammées rouges et un "X" sur un panneau déclarant "You Are Loved". Un acte qui ne serait pas isolé, puisque le journal local Seacoast Online dénombre 14 actes de vandalismes similaires perpétrés au même moment contre d’autres minorités. Les commerces appartenant à des Noirs américains figuraient parmi les autres cibles.

Dans une lettre adressée aux fidèles, le rabbin de la synagogue, Israël Kaya Stern-Kaufman, ainsi que son président Robert Zimman, ont déclaré prendre au sérieux la sûreté et la sécurité de la communauté et "continuer les offices comme prévu, mais avec une vigilance accrue".

La synagogue, fondée en 1910, se présente comme le premier lieu de culte juif permanent du New Hampshire.