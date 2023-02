Un pantalon du rabbin Chaïm Kanievsky vendu aux enchères

La relique est présentée en hébreu comme un "pantalon sacré du Prince de la Torah, notre chef Rabbi Chaim Kanievsky"

Un pantalon du rabbin Chaim Kanievsky sera mis aux enchères à partir de 3 200 dollars (3 020 euros), le 1er mars, par la maison de vente Prime Judaica, située à Lakewood, une ville du New Jersey d'obédience haredi.

Le Rav Kanievsky, décédé à l'âge de 94 ans le 18 mars 2022, était un leader extrêmement influent de la communauté ultra-orthodoxe lituanienne non hassidique, forte de centaines de milliers de fidèles, mais aussi un descendant de dynasties rabbiniques connu pour son étude intensive du Talmud. Il était également un symbole national. À sa mort, le président de l'État d'Israël, Isaac Herzog, avait déclaré: "son amour de la Torah, sa modestie, son humilité et son leadership spirituel vont manquer au monde de la yéchiva et au peuple d'Israël en entier." Plus de 750 000 personnes s'étaient déplacées pour ses funérailles à Bnei Brak.

La page web de la maison de vente aux enchères, qui propose ledit pantalon, présente une lettre écrite et signée par Gedalyahu Konigsberg, un petit-fils et ancien assistant de Chaim Kanievsky. "Je, soussigné, témoigne que ce pantalon noir... de la société Shai Shaul, avec une déchirure sur le bas, a été porté par mon aîné, l'estimé Rabbi Chaim Kanievsky, de mémoire bénie, pendant une longue période" "J'ai eu le privilège de le voir porter de mes propres yeux."

Des lettres et des décisions de justice rédigées par le rabbin Kanievsky avaient déjà été vendues aux enchères de son vivant, pour des centaines, voire des milliers de dollars.