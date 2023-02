USA : les meurtres de masse liés à l'extrémisme ont bondi durant la dernière décennie

"Il n'est pas exagéré de dire que nous vivons à une époque de massacres extrémistes", indique le rapport

Le nombre de meurtres liés à l'extrémisme sur les dix dernières années aux Etats-Unis est trois fois plus élevé que celui recensé su toute autre décennie depuis les années 1970, selon un rapport de l'Anti-Defamation League (ADL).

Le rapport publié jeudi révèle que tous les meurtres ayant l'extrémisme pour racine identifiés en 2022 étaient liés à l'extrémisme de droite, avec un nombre particulièrement élevé lié à la suprématie blanche, telle la fusillade de masse contre la clientèle noire dans un supermarché de Buffalo dans l'Etat de New York qui a fait 10 morts, ou celle qui a tué cinq personnes dans une discothèque LGBTQ à Colorado Springs dans l'Etat du Colorado.

"Il n'est pas exagéré de dire que nous vivons à une époque de massacres extrémistes", indique le rapport du Centre sur l'extrémisme de l'ADL. Entre deux et sept massacres liés à l'extrémisme ont eu lieu chaque décennie des années 1970 aux années 2000, mais dans les années 2010, ce nombre est monté en flèche à 21, selon le rapport. La tendance s'est poursuivie depuis, avec cinq tueries perpétrées par des extrémistes en 2021 et 2022.

John Normile / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Fusillade de masse dans un supermarché de Buffalo dans l'Etat de New York en mai 2022

Selon le rapport de l'ADL, entre 2010 et 2020, 164 personnes sont mortes dans des meurtres liés à des extrémistes idéologiques, selon les données publiées. C'est bien plus qu'au cours de toute autre décennie, à l'exception des années 1990, lorsque le bombardement d'un bâtiment fédéral à Oklahoma City a tué 168 personnes .

La hausse des chiffres entre 2010 et 2020 s'explique notamment par la montée du groupe Etat islamique et par celle du suprémacisme blanc. Le rapport note toutefois qu'avec l'affaiblissement du groupe jihadiste ces dernières années, "la principale menace de tueries liés aux extrémismes provient du suprémacisme blanc dont les cibles privilégiées sont les personnes de couleur, les juifs, les musulmans et la communauté LGBTQ+".

Le rapport a relevé 25 meurtres liés à l'extrémisme en 2022, soit huit de moins que l'année précédente. 93 % de ces meurtres ont été commis avec des armes à feu. Il souligne également qu'aucun policier n'a été tué par des extrémistes l'année dernière, pour la première fois depuis 2011.