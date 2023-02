"Soutenir les alliés et amis américains comme Israël et l'Ukraine est intelligent. Envoyer l'argent de nos impôts à nos ennemis ne l'est pas"

Nikki Haley, candidate républicaine à la présidence aux Etats-Unis, s'est engagée vendredi à supprimer toute aide financière aux pays qui "détestent les Etats-Unis", si elle est élue présidente. Dans une tribune publiée dans le New York Post, Mme Haley a écrit que les contribuables méritent de savoir où va l'aide étrangère américaine et seraient "choqués" d'apprendre qu'une grande partie de cette aide soutient des pays et des causes "anti-américains".

Les États-Unis, a écrit Nikki Haley, ont donné plus d'un milliard de dollars ces dernières années à l'Irak qui, selon elle, renforce ses liens avec des "voyous meurtriers" en Iran qui ont crié "Mort à l'Amérique". Elle a également souligné que les États-Unis ont envoyé de l'aide au Pakistan, où plus d'une douzaine d'organisations terroristes résident, ainsi qu'à la Chine pour des programmes environnementaux "ridicules".

L'ancienne ambassadrice auprès des Nations Unies, Nikki Haley

"Il ne s'agit pas seulement de Joe Biden. Cela se produit depuis des décennies sous les présidents des deux partis. Nos politiques d'aide à l'étranger sont coincées dans le passé", a précisé Nikki Haley. "Elles fonctionnent généralement de manière automatique, sans aucune considération pour la conduite des pays qui reçoivent notre aide".

"Soutenir les alliés et amis américains comme Israël et l'Ukraine est intelligent. Envoyer l'argent de nos impôts à nos ennemis ne l'est pas", a écrit Haley, ajoutant "C'est pourquoi je couperai chaque centime d'aide étrangère aux pays qui nous détestent. Une Amérique forte ne paie pas les méchants". Haley, qui a occupé le poste d'ambassadrice des États-Unis aux Nations unies pendant l'administration Trump, a officiellement annoncé sa candidature à la présidence au début du mois, devenant ainsi la première candidate républicaine à défier l'ancien président Donald Trump.