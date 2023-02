Le pantalon du rabbin Chaim Kanievsky retiré d'un site de vente aux enchères

Des experts ont estimé que le vêtement aurait dû rapporter une dizaine de milliers de dollars

Une maison de vente aux enchères, qui prévoyait de vendre le pantalon d'un important rabbin ultra-orthodoxe décédé en début d'année, a finalement retiré l'article, a rapporté samedi le New York Post. Le pantalon noir en question appartenant au rabbin Chaim Kanievsky, connu parmi ses fidèles comme le "ministre de la Torah", devait être mis aux enchères le 1er mars, à un prix de départ de 3 200 dollars.

"Pantalon ayant appartenu à... Chaim Kaniesvky... et porté par lui pendant longtemps", pouvait-on lire sur l'annonce de la vente aux enchères. Le rabbin, décédé à l'âge de 94 ans, était à ce point adulé qu'au moins un demi-million de fidèles ont assisté à ses funérailles en Israël. Selon les interprétations de la loi juive par certains experts, les vêtements que Kanievsky lisait lorsqu'il étudiait la Torah sont considérés comme sacrés.

Sur le site de la vente aux enchères organisée par Prime Judaica, une société américaine d'antiquités juives basée à Lakewood, dans le New Jersey, une lettre écrite et signée en hébreu par le petit-fils du rabbin, Gedaliah Honigsberg, a confirmé l'authenticité du vêtement usagé. Le pantalon noir de la marque Shay Shaul a été porté par son grand-père "pendant très longtemps", a écrit M. Honigsberg. Un pantalon de ce type coûte environ 21 dollars chez un détaillant.

Certains des experts ont estimé que le vêtement aurait dû rapporter une dizaine de milliers de dollars et les acheteurs potentiels ont affirmé que le fait que le pantalon ait été retiré vendredi était "une honte". Prime Judaica n'a pas répondu aux questions concernant sa décision d'enlever le vêtement, ce qui a immédiatement provoqué des remous.

Le New York Post a indiqué l'existence d'un marché de collectionneurs pour les objets appartenant à des rabbins vénérés, généralement ceux qui ont une signification sacrée, comme les verres à kiddouch utilisés pour dire les bénédictions et les accessoires de châles de prière. Des textes religieux appartenant à Kanievsky et annotés par ses soins se sont vendus en 2019 pour des milliers de dollars de son vivant.

Mais pour certains dirigeants orthodoxes et marchands d'objets juifs, la vente du pantalon du rabbin n'était tout simplement pas "casher".