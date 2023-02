USA : le secteur de l'aviation propose des services de garderie et des iPhones gratuits pour attirer les travailleurs

"Les aéroports prennent davantage de mesures pour essayer de recruter, de retenir et de former (ou) d'améliorer les compétences des travailleurs"

L'industrie de l'aviation nord-américaine séduit les travailleurs en leur proposant des garderies, des transports moins chers et des iPhones gratuits afin d'être compétitive sur un marché où les salaires pour les emplois de premier échelon et peu qualifiés sont souvent inférieurs à ceux des entreprises de commerce comme Amazon.

La pénurie de travailleurs comme les bagagistes et les agents du service à la clientèle a entraîné de longues files d'attente et des retards de bagages pendant la haute saison estivale de l'année dernière, ce qui a nui au redressement de l'industrie après la pandémie et a suscité la demande de nouvelles initiatives pour attirer les travailleurs.

"Si vous voulez que les gens fassent des horaires de travail fous, au milieu de la nuit, au milieu de la journée, vous devez être en mesure d'accommoder leur vie de famille également", a déclaré Thomas Romig, vice-président du groupe commercial des aéroports, Airports Council International (ACI), à propos de services proposés tels que les garderies.

"Les aéroports prennent davantage de mesures pour essayer de recruter, de retenir et de former (ou) d'améliorer les compétences des travailleurs."

L'ACI, qui compte des aéroports membres dans le monde entier, prépare actuellement des conseils à leur intention pour rendre les emplois dans les centres ouverts 24 heures sur 24 en dehors des centres-villes plus accueillants pour les travailleurs. Aux États-Unis, le taux de chômage est à son plus bas niveau depuis plus de 53 ans.

L'emploi dans le secteur du transport aérien aux États-Unis s'est redressé au cours de l'année écoulée pour dépasser les niveaux d'avant la pandémie. Mais le secteur doit encore créer des emplois, car le trafic aérien américain se redresse lui aussi - les prévisions montrent qu'il devrait encore augmenter cette année par rapport aux niveaux prépandémiques atteints en 2022.