Le rappeur s'est disputé lors d'une fête qui a dégénéré en une confrontation physique avec un homme de 52 ans

L'artiste de hip-hop Travis Scott est accusé d'avoir agressé un homme de 52 ans mercredi soir dans une boîte de nuit à New York, dans laquelle le rappeur Don Toliver organisait une fête pour célébrer la sortie de son nouvel album, "Love Sick".

Selon la police de New York, le rappeur s'est ensuite disputé et a frappé le DJ du club de plusieurs coups au visage et a dans la foulée abîmé l'équivalent de 12 000 dollars de matériel de DJ, dont une enceinte et un écran vidéo. L'enquête se poursuit et aucune arrestation n'a été effectuée.

Amy Harris/Invision/AP Travis Scott s'est produit au premier jour du Astroworld Music Festival à NRG Park le 5 novembre 2021 à Houston

"Bien qu'il s'agisse clairement d'un malentendu démesuré par [les réseaux sociaux] et la désinformation, nous travaillons actuellement avec la boite de nuit et les forces de l'ordre pour résoudre ce problème et remettre les pendules à l'heure. Nous sommes convaincus que notre client sera innocenté de tout acte répréhensible", a réagi l'avocat.

Scott, l'un des artistes hip-hop les plus populaires au monde, montera sur la grande scène du parc Hayarkon le 14 mars. En novembre 2021, un mouvement de foule a coûté la vie à dix personnes des suites d'une asphyxie par compression lors du festival Astroworld. Le rappeur avait assuré qu’il n’était pas au courant du drame qui se jouait sous ses yeux alors que plusieurs personnes l'avaient accusé d’avoir continué à chanter pendant que les secours évacuaient les victimes.