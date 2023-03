Pour Steven Spielberg, l'antisémitisme "se tient désormais droit et fier"

"La haine est devenue un club qui a rassemblé plus de membres que je ne l’aurais jamais imaginé en Amérique"

Dans "The Fabelmans", reconnu par de nombreuses critiques comme un chef d'œuvre, le réalisateur américain Steven Spielberg a abordé des sujets qu'il avait largement évités tout au long de ses 50 ans de carrière, dont l'antisémitisme en Amérique. Le film présente plusieurs scènes dans lesquelles Sammy Fabelman est victime d'intimidation lorsqu'il déménage et arrive dans de nouvelles écoles où il est le seul élève juif.

S'il avait affirmé que "l'antisémitisme n'était pas une sorte de force dirigeante" dans sa vie, le réalisateur avait aussi admis s'inquiéter de la récente vague de comportements haineux envers la communauté juive de la part de célébrités, d'athlètes et de politiques américains.

Dans l'émission "The Late Show with Steven Colbert", Spielberg s'est exprimé plus clairement sur ce qu'il considère comme une montée sans précédent de l'antisémitisme qui a infiltré la culture américaine ces dernières années. "L'antisémitisme a toujours été là, il est soit tapi dans l’ombre, en train de nous épier, soit totalement assumé comme dans l’Allemagne des années 1930", a-t-il déclaré.

"Depuis l'Allemagne des années 1930, je n'avais jamais vu un antisémitisme qui ne se cache plus, et qui se tient droit et fier, une main sur la hanche, comme Hitler et Mussolini, comme s'il nous mettait au défi de le combattre. Je n'en avais jamais fait l'expérience, et surtout pas aux États-Unis", a-t-il affirmé avant de poursuivre : "la marginalisation des personnes qui n’appartiennent pas à une majorité ethnique nous guette depuis des années et des années [...] La haine est devenue un club qui a rassemblé plus de membres que je ne l’aurais jamais imaginé en Amérique. Et la haine et l’antisémitisme vont main dans la main, on ne peut pas les séparer l’un de l’autre."

Mais le célèbre réalisateur optimiste n'allait pas terminer ses propos sur une note négative. Il a poursuivi en expliquant pourquoi il pense que l'humanité est capable de surmonter cette vague actuelle d'antisémitisme. "Je crois qu’elle avait raison quand elle a dit que la plupart des gens sont bons. Et je crois qu’au fond de nous, il y a la bonté et l’empathie", a conclu le réalisateur en citant Anne Frank.