USA : l'Utah appelle à manger des grenouilles taureaux

L'autorité chargée de réguler la faune et la flore dans l'Etat américain de l'Utah encourage les habitants à attraper et manger des grenouilles taureaux qui sont en trop grand nombre dans la région. Selon un membre de l'Utah Department of Natural Resources, ces grenouilles taureaux sont des prédateurs voraces, qui peuvent manger tout et n'importe quoi, comme des serpents, des poissons, des crapauds et des souris. Les plus importantes peuvent peser jusqu'à 600 grammes.

Fin février, dans un tweet, l'Utah Department of Natural Resources a profité de la semaine nationale de sensibilisation aux espèces envahissantes pour alerter sur les dangers de ces grands amphibiens. "Bonus: ils sont délicieux".

Cette espèce est la plus grosse grenouille d'Amérique du Nord. Elle a été introduite dans de nombreux pays du monde et est aujourd'hui qualifiée d'espèce envahissante. Elle chasse à l'affût et est active de jour comme de nuit. On a trouvé dans son estomac des restes de rongeurs, de petits reptiles, d'amphibiens, d'écrevisses, d'oiseaux et de chauves-souris.