L'Iran derrière un site listant des cibles juives américaines

Le site Mapping Project vise à 'démanteler' et 'perturber' la plus grande partie de la communauté juive de Boston

L'Iran serait à l'origine d'un site Web anonyme intitulé "Mapping Project", qui indique l'emplacement des espaces et organisations communautaires juifs ou sionistes, ainsi que des forces de l'ordre dans le nord-est des États-Unis, afin de "démasquer et d'isoler" les partisans d'Israël.

Le site, qui recense les Juifs américains, les sionistes et les organisations juives de Boston, au nord-est des États-Unis, contient "un appel troublant et antisémite à 'démanteler' et 'perturber' la plus grande partie de la communauté juive de Boston et se termine par une menace à peine voilée selon laquelle 'chaque entité a une adresse, chaque réseau peut être perturbé'", indique l'Anti-Defamation League (ADL – Ligue anti-diffamation) dans un communiqué.

AP Photo/Michael Dwyer Illustration - Un manifestant porte un drapeau israélien à Boston, Massachusetts, États-Unis

Selon l'institut juridique Zachor, "il existe des preuves considérables que des éléments iraniens pourraient être impliqués dans la création de Mapping Project", pointant du doigt le média Press TV, propriété de l'Iran, qui appelle à la reproduction du site Mapping Project à travers les États-Unis. Washington a sanctionné Press TV en 2021 et a saisi son site web en invoquant son utilisation comme façade du régime iranien pour " corrompre les processus démocratiques américains."

Zachor note que "plus des deux tiers des 505 "cibles" présentées sur le site Web ne sont pas des institutions juives, mais plutôt des institutions de sécurité américaines, y compris les emplacements exacts de 271 postes de police, neuf bases et installations militaires américaines, et les bureaux de la sécurité intérieure, du FBI, des services secrets, et des fabricants d'armes liés au gouvernement américain.

L’institut juridique ajoute que "l'accent mis sur l'appareil de sécurité américain indique que la carte n'est pas d'origine nationale, mais pourrait être le produit d'un programme étranger et que le principal suspect est la République islamique d'Iran".