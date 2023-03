New York : un militant pro-palestinien condamné à 18 mois de prison pour des attaques contre des Juifs

Saadah Masoud a été condamné pour de multiples incidents violents contre des militants pro-israéliens, mais a assuré qu'il n'était pas antisémite

Un militant pro-palestinien aux États-Unis a été condamné à 18 mois de prison vendredi pour avoir attaqué des Juifs lors de manifestations pour et contre Israël. Saadah Masoud, 29 ans, a été condamné par le tribunal fédéral de Manhattan, à New York, pour conspiration en vue de commettre des crimes haineux. Masoud avait plaidé coupable en novembre dernier dans le cadre d'un accord de plaidoyer.

Cette condamnation revêt un caractère exceptionnel, car la plupart des accusations de crimes de haine à New York sont abandonnées avant la condamnation, selon un rapport du site d'information The City datant de 2022. Par ailleurs, selon des données de la police de New York (NYPD), les actes antisémites ont récemment augmenté récemment dans la ville.

Au printemps 2021, alors qu'Israël menait une guerre contre le mouvement terroriste Hamas à Gaza et que les actes antisémites connaissaient un pic aux États-Unis, Masoud s'est rendu à un rassemblement pro-israélien à Manhattan. Là, il a demandé à un homme portant une étoile de David autour du cou s'il était juif, avant de lui donner un coup de poing au visage.

"Mondialiser l'Intifada"

Deux semaines plus tard, Masoud et un complice se sont rendus au domicile de Heshy Tischler, une figure controversée et bien connue de la communauté orthodoxe de Borough Park. Masoud s'est approché de Tischler et l'a menacé en disant : "Nous savons où tu vis, nous t'aurons." Tischler a alors tenté de filmer son agresseur, qui lui a arraché le téléphone des mains. Le complice de Masoud a alors frappé Tischler au visage.

Et en 2022, l'accusé a participé à une marche organisée par le groupe propalestinien Within Our Lifetime à Manhattan, où il a agressé un contre-manifestant, Matt Greenman, qui s'était drapé d'un drapeau israélien. Masoud a jeté Greenman au sol, l'a frappé à plusieurs reprises, a traîné son visage sur le trottoir, puis lui a arraché le drapeau israélien, selon les procureurs. Lors de cette même marche, les manifestants ont appelé à "mondialiser l'Intifada" et ont déclaré au New York Jewish Week qu'ils ne parleraient pas aux "médias sionistes".

Les procureurs ont demandé une peine de 18 mois, affirmant que les délits étaient "extrêmement graves". "La violence motivée par la haine telle que la conduite du défendeur envoie un message à tout un groupe de personnes que ses membres ne sont pas en sécurité. Elle cible des communautés, les déshumanisant", ont déclaré les procureurs, arguant que la dissuasion était une "considération importante" à une époque de montée de l'antisémitisme.

Les avocats de Masoud avaient demandé une peine de six mois, faisant valoir que les attaques n'étaient pas antisémites, mais motivées par des raisons personnelles et politiques, et ne devaient pas être liées à des tendances antisémites.