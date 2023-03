"Il est plus facile de dire le peuple juif a conspiré contre vous plutôt que d'admettre que vous devez simplement travailler plus dur"

La star hollywoodienne et ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, s'est insurgé contre l'antisémitisme, avertissant ceux qui embrassent la haine antijuive qu'ils sont condamnés à "mourir aussi misérablement qu'ils ont vécu" et les appelant à prendre un autre chemin.

Dans une vidéo de 12 minutes diffusée sur les réseaux sociaux, Schwarzenegger a appelé les antisémites à choisir une autre voie. " Il n'y a jamais eu de mouvement réussi basé sur la haine. Les nazis ? Des perdants. La Confédération ? Des perdants. Le mouvement de l'apartheid ? Des perdants. Je ne veux pas que vous soyez un perdant. Je ne veux pas que vous soyez faibles", a déclaré l'acteur face à la caméra.

Sa vidéo est entrecoupée d'images de propagande nazie, de vidéos de synagogues souillées et de marches de la haine. " Je me soucie de vous. Je pense que vous en valez la peine. Je sais que personne n'est parfait... Je peux comprendre comment les gens peuvent tomber dans le piège des préjugés et de la haine", a poursuivi l'acteur de Terminator dans une intervention passionnée.

"Peu importe jusqu'où vous êtes allés, je veux que vous sachiez que vous avez encore la possibilité de choisir une vie de force", a ajouté Schwarzenegger. Dans le cas contraire, a-t-il prévenu, "vous finirez brisés. Je ne veux pas que vous viviez cela".

Reconnaissant que le chemin de la haine pourrait être moins difficile, il a noté qu'"il est plus facile de trouver des excuses en disant que le peuple juif a conspiré pour vous empêcher d'avancer que d'admettre que vous deviez simplement travailler plus dur (…) La haine vous casse. La haine est le chemin des faibles".

Bien que le père de Schwarzenegger ait été membre du parti nazi, l'acteur devenu homme politique a toujours cherché à prendre ses distances de cette partie de ses origines autrichiennes, en soutenant la commémoration de l'Holocauste et les causes pro-israéliennes.

En tant que gouverneur de Californie, il a inauguré le projet de musée de la tolérance du Centre Simon Wiesenthal à Jérusalem en prononçant un discours dans lequel il reconnaissait qu'à l'époque nazie, dans son pays d'origine, l'Autriche, "l'intolérance et l'ignorance ont conduit à des atrocités et à des souffrances". En septembre dernier, Schwarzenegger s'est rendu en Pologne et a visité le camp d'Auschwitz où il a rencontré des survivants de la Shoah.