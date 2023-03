Raid à Jénine : Paris "extrêmement préoccupé", Washington réaffirme le droit d'"Israël à se défendre"

Washington s'est dit très inquiet "de l'attaque des colons" à Hawara la nuit dernière et a appelé à poursuivre les responsables

Commentant l'incursion de Tsahal ce mardi à Jénine en Cisjordanie, qui a abouti à l'élimination de plusieurs terroristes dont celui à l'origine de la mort de deux Israéliens la semaine dernière à Hawara, le Département d'Etat américain a réaffirmé le droit d'Israël à se défendre.

"Israël a le droit légitime de défendre son peuple et son territoire contre toutes les formes d'agression, y compris celles des groupes terroristes. Nous avons vu trop de manifestations flagrantes de la menace terroriste à laquelle Israël est confronté ces derniers jours", a déclaré Ned Price, le porte-parole du Département d'Etat.

Celui-ci a poursuivi en soulignant que les Etats-Unis restaient "profondément préoccupés par la forte hausse de la violence en Cisjordanie et qu'ils continuaient d'exhorter les parties à prendre des mesures immédiates pour éviter de nouvelles pertes de vie ."Pour finir, le ministère américain a fait savoir que l'administration Biden était très inquiète "de l'attaque des colons" à Hawara la nuit dernière, qu'elle réitérait son appel à poursuivre les responsables.

De son côté, la la ministre française des Affaires étrangères s'est déclarée "extrêmement préoccupée" par la vague de violences en Israël, lors d'une audition mardi soir devant l'Assemblée nationale.

Catherine Colonna n'a pas directement répondu aux députés l'interpellant sur la possibilité de prendre des sanctions à l'encontre du gouvernement israélien, mais elle a rappelé les condamnations récentes de la France relatives notamment aux "violences" commises par les "colons israéliens" à l'encontre de civils palestiniens.

"La violence engendre la violence et nous avons appelé les uns et les autres à d'autres comportements", a ajouté la ministre. Elle a également souligné le "contraste saisissant entre les violences quotidiennes qui sont clairement à la hausse et les promesses de ce que les accords d'Abraham devaient apporter".