USA : la diffusion de propagande antisémite a atteint un niveau record en 2022

La propagande des suprémacistes blancs a atteint aux États-Unis un niveau record en 2022, selon un nouveau rapport de l'Anti-Defamation League (ADL). L'organisation de lutte contre l'antisémitisme a constaté une "augmentation significative" des efforts de propagande des groupes d'extrême droite, enregistrant 6 751 actions, soit une augmentation de 38 % par rapport à 2021.

Ces activités comprennent la distribution de tracts, d'autocollants, de bannières et d'affiches antisémites et racistes à l'échelle nationale ainsi que l'inscription de graffitis, et des projections laser de messages haineux sur des bâtiments et des stades. Les cas signalés de propagande visant spécifiquement les Juifs ont plus que doublé, passant de 352 en 2021 à 852 en 2022.

"Il ne fait aucun doute que les suprémacistes blancs et les antisémites tentent de terroriser et de harceler les Américains et ont considérablement intensifié leur propagande comme tactique pour signaler leur présence dans les communautés à travers le pays", a déclaré le directeur de l'ADL, Jonathan Greenblatt.

"Il s'agit d'une tentative lâche d'intimider les communautés marginalisées et ceux qui ne s'alignent pas sur leur vision tordue du monde et d'attirer de nouvelles recrues. En réponse à cette menace, nous devons nous réengager dans la lutte contre la haine et dire: 'Trop c'est trop'. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés alors que ces extrémistes polluent nos communautés avec leurs déchets haineux", a-t-il ajouté.

Des actions de propagande ont été signalées dans tous les États, à l'exception d'Hawaï. Trois groupes suprématistes blancs - Patriot Front, Goyim Defense League (GDL) et White Lives Matter (WLM) - sont à l'origine de 93 % des cas.

Le groupe antisémite Goyim Defense League est notamment à l'origine de 492 actions de propagande en 2022, soit 58 % des actions de propagande antisémite en 2022.

Selon l'ADL, les campagnes de propagande permettent aux suprémacistes blancs, qui restent des groupuscules d'avoir un impact démesuré en"maximisant l'attention des médias et de l'Internet pour leurs groupes et leurs messages tout en limitant le risque d'exposition individuelle, de couverture médiatique négative, d'arrestations et de réactions négatives du public qui accompagnent souvent des activités plus publiques".