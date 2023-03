Donald Trump publie un livre compilant des lettres d'hommes d'Etat et de célébrités

Le livre qui sortira le 25 avril est le deuxième publié par Donald Trump depuis la fin de son mandat

Dans un livre à paraître le mois prochain, l'ancien président américain Donald Trump publie 150 lettres reçues de divers politiciens et célébrités du monde entier au cours des quatre dernières décennies, a rapporté jeudi le site Axios.

Intitulé Lettres à Trump, l'ouvrage comprendra notamment des lettres provenant du dictateur nord-coréen Kim Jong Un, de la femme d'affaires et présentatrice de télévision Oprah Winfrey, de Hillary Clinton - sa rivale malheureuse aux élections de 2016 -, des présidents américains Richard Nixon et Ronald Reagan ou de la princesse Diana.

Chaque lettre incluse dans le livre est accompagnée de notes personnelles de Donald Trump sur la personne qui la lui a envoyée. Axios a pu consulter une lettre envoyée par Oprah Winfrey en 2000. Donald Trump, alors magnat de l'immobilier, avait fait la une des tabloïds américains en raison de ses affaires personnelles et envisageait déjà de se présenter à la présidence. Dans un livre qu'il venait de publier, il mentionnait que s'il se présentait, la plus célèbre présentatrice américaine serait son premier choix comme vice-présidente. En réponse à ces mots, celle-ci lui a écrit : "C'est dommage que nous ne nous présentions pas ensemble. Quelle équipe on aurait fait !"

Frederic J. BROWN (AFP/File) Oprah Winfrey

Dans sa lettre, Oprah a également écrit que les éloges dont Trump l'avait abreuvée l'avait fait "un peu pleurer": "C'est une chose que d'essayer de vivre une vie honnête - et une autre que des gens comme vous le remarquent", lui a-t-elle écrit il y a 23 ans. Dans les notes relatives à la lettre ajoutées par Donald Trump, celui-ci indique que "malheureusement", depuis qu'il a annoncé sa candidature à la présidence en 2015, Oprah ne lui a plus jamais adressé la parole. Il souligne cependant qu'il la considère toujours comme une femme "incroyable".

Le fait que l'ancien président ait inclus au moins une lettre de Kim Jong Un dans son ouvrage suscite l'intérêt aux États-Unis, en raison du fait que ces missives feraient partie des documents classifiés qu'il a emportés avec lui au moment de quitter la Maison-Blanche, et au sujet desquels il fait l'objet d'une enquête par le FBI.

Le livre qui sortira le 25 avril est le deuxième publié par Donald Trump depuis la fin de son mandat, le précédent étant un album de photos de sa présidence qui lui aurait rapporté pas moins de 20 millions de dollars.