USA : le ministre israélien des Finances rencontre des responsables de Citibank

"Le bruit autour de la réforme va bientôt se calmer"

Le ministre israélien des Finances Betsalel Smotrich a rencontré ce mardi des cadres supérieurs de la direction internationale de Citibank à New York. Lors de la réunion, il a évoqué, entre autres, la réforme juridique et son impact économique. Il a affirmé que le "bruit" entourant les efforts du gouvernement pour réformer le système judiciaire "se calmera dans un avenir proche" et que la coalition adoptera un accord de compromis avec lequel le "courant dominant" du pays "pourra vivre".

"Je suis le ministre des Finances avec le soutien du Premier ministre et de tous les membres du gouvernement. Nous créerons la politique la plus responsable - et nous avons les conditions politiques pour le faire afin qu'il y ait un marché très sûr et stable ", a déclaré Smotrich aux dirigeants de la banque. "Nous allons calmer les marchés. Nous allons calmer l'économie. Je pense vraiment qu'investir en Israël aujourd'hui représente quelque chose de sûr", a-t-il assuré. Le cabinet du ministre a choisi de ne pas transmettre les noms des hauts fonctionnaires qu'il a rencontrés.

Yonatan Sindel/Flash90

"Le marché israélien est petit, l'économie est forte"

Smotrich a également évoqué l'effondrement des banques aux États-Unis : "La semaine dernière, le marché bancaire a été ébranlé, nous avons vu l'intervention de la Fed et l'État d'Israël surveille toujours de près les effets latéraux sur les banques et les économies internationales et israéliennes. en particulier. L'économie d'Israël est forte et relativement facile à gérer en temps de crise. Le marché bancaire israélien est un petit marché stable, ce qui permet de couvrir les risques et de maintenir la stabilité du marché israélien".

Lors de la réunion, le ministre a discuté avec les hauts responsables de la banque des conséquences de la hausse des taux d'intérêt dans le monde sur l'inflation, des différents marchés et la stabilité des banques aux États-Unis. Les questions relatives aux marchés internationaux, l'impact de l'effondrement de SVB et Signature Bank sur la stabilité des banques, les investissements dans la technologie et un aperçu de la dynamique contemporaine de l'économie américaine et internationale ont également été évoquées.

Cette réunion est l'une des rares que M. Smotrich a tenues depuis son arrivée aux États-Unis dimanche. Des responsables du gouvernement américain et des dizaines de groupes juifs de tous horizons politiques ont refusé de le rencontrer après qu'il a appelé à "éradiquer" la ville palestinienne de Huwara au début du mois. Le ministre des Finances a depuis présenté ses excuses.