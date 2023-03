Réforme judiciaire : La Maison Blanche soutient le plan du président Herzog

Ils "craignent le projet de réforme et exhortent les dirigeants israéliens à trouver un consensus"

Les États-Unis ont pour la première fois exprimé leur soutien au plan présenté par le président Isaac Herzog pour résoudre la crise de la réforme judiciaire. L'administration Biden a déclaré qu'"il s'agit d'un plan qui est conforme aux valeurs démocratiques partagées d'Israël et des États-Unis", et a souligné que les États-Unis craignaient le projet de réforme et exhortaient les dirigeants israéliens à trouver un consensus.

"Le génie de notre démocratie - et franchement de la démocratie israélienne - est qu'elle repose sur des institutions solides, qui comprennent des freins et contrepoids qui favorisent un système judiciaire indépendant", a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby. "Nous soutenons les efforts continus du président Herzog pour rechercher une solution conforme à ces principes démocratiques."

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a rejeté le plan de compromis du président lors de sa visite à Berlin et a affirmé qu'il s'agissait d'une "grande occasion manquée". Selon lui, ce plan ne marque pas la volonté du peuple.

La protestation contre la réforme juridique a continué de s'intensifier ce jeudi avec une série de manifestations, de marches et de barrages routiers pour protester contre la réforme judiciaire et la poursuite de la réforme législative à la Knesset. La "Journée de la perturbation" a atteint son apogée lors du rassemblement au Kikar Habima ce jeudi soir.