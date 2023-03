Attentat contre l'ambassade d'Israël en Argentine : Eli Cohen point du doigt Téhéran

"La responsabilité de cet attentat meurtrier incombe au gouvernement des Ayatollahs en Iran et à ses métastases terroristes"

Le ministre des affaires étrangères, Eli Cohen, a déclaré vendredi à l'occasion du 31e anniversaire de l'attentat contre l'ambassade d'Israël en Argentine que l'Iran était responsable et qu'il semait la destruction et la terreur dans le monde aujourd'hui encore.

Le 17 mars 1992, une bombe saute à l'ambassade d'Israël à Buenos Aires et fait 29 morts et 242 blessés. Parmi les morts se trouvaient quatre diplomates israéliens. L'ambassade d'Israël en Argentine organisera la traditionnelle cérémonie commémorative le jour de l'attentat et le siège du ministère des Affaires étrangères sera représenté par le directeur adjoint de la division Amérique latine, l'ambassadeur Yonatan Peled.

Embassy of Israel, Buenos Aires

"Trente-et-un ans après le terrible attentat contre l'ambassade d'Israël en Argentine, nous continuons à nous souvenir des victimes. La responsabilité de cet attentat meurtrier incombe au gouvernement des Ayatollahs en Iran et à ses métastases terroristes. Aujourd'hui encore, l'Iran reste un État terroriste qui finance et dirige des attaques terroristes dans le monde entier et qui continue de faire du tort à ses citoyens qui luttent pour la liberté. La communauté internationale doit adresser un message clair au gouvernement terroriste iranien", a déclaré le ministre des affaires étrangères, Eli Cohen.

Odd ANDERSEN / AFP Eli Cohen

"Le personnel du ministère des affaires étrangères représente l'État d'Israël dans 108 missions à travers le monde, et aucune n'est menacée dans sa vie et celle de sa famille. À l'occasion du 31e anniversaire de l'attentat, nous nous inclinons et embrassons les familles des personnes tuées dans l'attentat, y compris les envoyés de l'État d'Israël : Eliora Karmon, Zahva Zahavi, David Ben Rafael et Ali Ben Ze'ev, que leur mémoire soit bénie".

La cérémonie principale aura lieu ce vendredi à 19h45 heure d'Israël (14h45 heure de Buenos Aires) sur la place de l'ambassade d'Israël dans la rue Arrojo (l'endroit où se trouvait le bâtiment de l'ambassade jusqu'à l'attentat). La cérémonie devrait se dérouler en présence des familles des victimes et des survivants, de ministres, de membres du Congrès, de hauts responsables de la police, de la communauté diplomatique formée en Argentine, de responsables de la communauté juive et du grand public.