Les Américains adeptes de théories du complot ont des tendances antisémites (étude)

L'enquête initiale a révélé que 85% des Américains croient en au moins un trope antisémite, contre 61% en 2019

Une étude menée par l'organisation Anti Defamation League (ADL) a récemment trouvé une forte corrélation entre la pensée conspirationniste aux États-Unis et la croyance aux tropes antisémites. Selon cette étude, la croyance aux stéréotypes antisémites aux États-Unis a doublé depuis 2019, atteignant son plus haut niveau depuis des décennies. Les résultats de cette enquête montrent que ces croyances étaient particulièrement élevées chez les personnes qui adhèrent également à des théories du complot.

Les stéréotypes sur lesquels les répondants ont été interrogés comprenaient des affirmations telles que "Les Juifs sont plus fidèles à Israël qu'à l'Amérique" (39% d'accord), "Les Juifs ont trop de pouvoir aux États-Unis aujourd'hui" (20% d'accord), "Les Juifs ont trop de pouvoir dans le monde des affaires" (26%) ou encore "Les Juifs ne se soucient pas de ce qui arrive à quiconque, sauf à leur propre groupe" (21%).

En recoupant ces données, les chercheurs ont constaté que les personnes qui étaient fortement d'accord avec l'affirmation "Je pense que des événements apparemment sans rapport sont souvent le résultat d'activités secrètes" étaient également celles qui croyaient au plus grand nombre de tropes antisémites (6,7 en moyenne). Ceux qui étaient fortement en désaccord avec cette affirmation croyaient en moyenne à 2,5 tropes.

L'étude a également révélé que les personnes qui croyaient à plus de tropes antisémites avaient tendance à connaître moins de Juifs et n'avaient pas de relations avec eux ou avaient eu des expériences négatives. Publiée en janvier, l'enquête initiale a révélé que 85% des Américains croient en au moins un trope antisémite, contre 61% en 2019.

GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP Archives / CHIP SOMODEVILLA Rassemblement de groupes néo-nazis américains sous le mot d'ordre "Unite the Right" (Rassembler la droite), le 12 août 2017 à Charlottesville

"Ceux d'entre nous en première ligne attendaient de tels résultats depuis un certain temps maintenant - et pourtant les données sont toujours étonnantes et alarmantes : il y a une augmentation inquiétante des vues et de la haine antisémites dans presque tous les domaines - à des niveaux jamais vus depuis des décennies", a déclaré le directeur de l'ADL, Jonathan A. Greenblatt, en janvier au moment de la publication du rapport initial.

"De Pittsburgh à Charlottesville en passant par le harcèlement quasi-quotidien des Juifs dans nos plus grandes villes, les croyances antisémites mènent à la violence. J'espère que cette enquête sera un signal d'alarme pour le pays tout entier", a-t-il ajouté.