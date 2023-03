Menacé de mise en examen, Donald Trump dénonce une "ingérence électorale"

Donald Trump a qualifié l'enquête du procureur d'"escroquerie"

Menacé d'être inculpé au pénal à New York dans une affaire d'achat en 2016 du silence d'une actrice de films X, l'ex président des États-Unis Donald Trump a dénoncé lundi soir à la télévision "une escroquerie" et une "ingérence électorale" orchestrées par des "voyous" avant la présidentielle de 2024. L'ancien locataire de la Maison Blanche (2017-2021) de 76 ans, qui rêve de la "reconquérir" en novembre 2024, doit répondre devant la justice de l'État de New York et son procureur pour Manhattan, Alvin Bragg, d'un versement de 130 000 dollars (120 260 euros) à l'actrice et réalisatrice de films pornographiques Stormy Daniels.

Dans une interview sur la chaîne préférée des conservateurs, Fox News, enregistrée depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride et diffusée lundi soir, Donald Trump a qualifié l'enquête du procureur Bragg d'"escroquerie".

Ethan Miller (GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives) L'actrice de films X Stormy Daniels

"Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais (pour sa candidature en 2024, NDLR). A mon avis, c'est une manière de tricher aux élections. C'est de l'ingérence électorale", a accusé le milliardaire républicain. "Nous avons à faire à des gens malhonnêtes et à des voyous, et à des gens, je crois, qui détestent notre pays", a dénoncé l'homme d'affaires dans ce premier entretien depuis des lustres sur Fox News.

Lundi, selon la presse judiciaire à New York, un grand jury s'est de nouveau réuni au tribunal de Manhattan pour entendre un témoin du dossier Stormy Daniels. S’il vote une inculpation, le procureur Bragg devra s'y conformer et la rendre publique. Donald Trump sera alors mis en examen et devra plaider coupable ou non coupable. La prochaine réunion du grand jury aura lieu mercredi.