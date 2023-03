Plusieurs morts après un incendie dans un centre de migrants à la frontière américano-mexicaine

Depuis 2014, environ 7 661 migrants sont morts ou ont disparu sur la route vers les Etats-Unis

Des informations font état d'un incendie dans un centre de détention pour migrants près de la frontière américano-mexicaine à Ciudad Juárez, qui a tué au moins 39 personnes.

Si les autorités n'ont jusqu'à présent fait aucune annonce officielle, des tweets ont fait leur apparition avec des vidéos de personnel d'urgence arrivant sur place, incluant la Garde nationale, l'armée, la police locale et les pompiers qui ont tous été appelés sur les lieux en raison du statut fédéral des installations.

Des rapports préliminaires indiquent qu'il y aurait eu des altercations entre les migrants détenus et le personnel de l'institut, à la suite desquelles un incendie se serait déclenché à l'intérieur du bâtiment. Plus tôt dans la journée, le personnel aurait opéré dans le centre-ville pour évacuer les migrants qui mendiaient de l'argent et vendaient des marchandises sur le bord de la route.

Le président américain Joe Biden a récemment démontré son engagement à lutter contre le flux illégal de migrants aux États-Unis, avec des visites au Mexique et au Canada, dans le cadre de ses efforts pour réparer ce qu'il a qualifié de système d'immigration «cassé». Son premier voyage a eu lieu en janvier dans la ville frontalière d'El Paso, du côté américain de la frontière.

Joe Biden et le Premier ministre canadien Trudeau ont tous deux subi des pressions politiques pour soulager leurs systèmes d'immigration tendus. Leurs plans pour freiner l'immigration sont toutefois critiqués par les militants des droits des migrants, affirmant que de telles initiatives poussent ces personnes à rechercher des passages frontaliers plus dangereux.

Depuis 2014, environ 7.661 migrants sont morts ou ont disparu sur la route vers les Etats-Unis, d'après les chiffres de l'Organisation internationale des migrations (OIM).