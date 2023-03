Réforme judiciaire : Kamala Harris se dit "inquiète" de ce qui se passe en Israël

Elle s'est dite "préoccupée" par la situation tout en soulignant "la longue relation basée sur des valeurs partagées" entre les deux pays

Kamala Harris, la vice-présidente des États-Unis, a exprimé ce mercredi son "inquiétude sur ce qui se passe en Israël" concernant la réforme judiciaire voulue par Benjamin Netanyahou. "Nous suivons tout cela de très près", a-t-elle déclaré moins de 24 heures après les propos du président Joe Biden.

Cependant, Harris a souligné qu'"Israël et les États-Unis entretiennent depuis longtemps une relation basée sur des valeurs partagées, y compris la démocratie. Nous continuerons à travailler avec Israël pour renforcer les relations entre les deux pays sur la base de l'engagement, de la démocratie et, bien sûr, de l'histoire commune."

Comme mentionné plus tôt ce mercredi, Joe Biden a déclaré que "comme de nombreux fervents partisans d'Israël - je suis très inquiet. Ils ne peuvent pas continuer sur cette voie. J'ai été très clair". Aussi, il a précisé qu'il n'avait pas l'intention d'inviter le Premier ministre à la Maison Blanche à Washington dans un proche avenir.

"Je connais le président Biden depuis plus de 40 ans et j'apprécie ses nombreuses années d'engagement envers Israël. L'alliance entre Israël et les États-Unis est forte et elle surmonte toujours les divergences d'opinion qui apparaissent entre nous de temps en temps", a répondu Benjamin Netanyahou. "Israël est un pays indépendant qui prend ses décisions selon sa volonté et celle de ses citoyens et non sur la base de pressions extérieures, y compris celles de nos meilleurs amis", a-t-il ajouté.